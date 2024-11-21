 

В РФ растёт спрос на антидепрессанты

 

В РФ снизился спрос на биологически-активные добавки, поскольку россияне перешли на антидепрессанты. В 2024 году граждане РФ приобрели их на 18 процентов больше, чем годом ранее. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что причиной такой динамики стало более внимательное отношение людей к здоровью, потому что антидепрессанты -  "более эффективные средства".

 

Спрос на антидепрессанты вырос во всём мире, в особенности на фоне ковидорегуляций. В 2020-м году он подскочил на 34% с середины февраля до середины марта. Согласно отчёту Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Исландия, Португалия и Великобритания вошли в число стран с самым высоким уровнем потребления антидепрессантов в 2022 году. В Исландии самый высокий уровень потребления антидепрессантов - примерно 157,3 суточных дозы на 1000 человек. За последние два десятилетия потребление антидепрессантов в Европе увеличилось более чем вдвое. В США тревожными расстройствами страдает 18% взрослого населения, и каждый десятый американец старше 12 лет употребляет антидепрессанты.

Побочным эффектом антидепрессантов является эректильная дисфункция, низкое либидо, неспособность получать удовольствие от секса.

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APN.ru