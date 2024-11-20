Погибшая и раненые в ДНР, Белгородской и Херсонской областях, в Курской украинцы сожгли 14 деревень

В результате украинских обстрелов Белгородской области ранен
мирный житель в Шебекине, несколько улиц в городе без света, ранен
мирный житель в Безымене. Также повреждены
помещения масложирового завода "Виола" в Алексеевке, сотрудники эвакуированы, производство временно остановлено.
Атаковано предприятие в Каменском районе Воронежской области, оттуда эвакуирован персонал
, к настоящему времени пожар потушен.
Эвакуированы
в пункт временного размещения жители атакованного украинскими дронами посёлка Котово в Новгородской области.
Женщина погибла
из-за украинских атак на Горловку, ранен
коммунальщик, в городе по-прежнему без света более 60 тыс. горожан
, без тепла 888 жилых домов, нет воды. Атаки продолжаются непрерывно, коммунальщики не успевают запустить восстановленные трансформаторы и котельные.
Ранена
женщина в Великих Копанях Херсонской области, загорелся детсад в Каховке, повреждены
жилые дома в Днепрянах, Горностаевке.
С начала вторжения в Курскую область украинцы сожгли 14 местных деревень и разрушили 1 139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, боевые действия затронули 629 гектаров пахотной земли Курской области. Кроме того, украинскими военными убиты 300 тысяч голов свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота. Также с этой территории украдено 350 тысяч тонн зерна и вывезена вся сельскохозяйственная техника.