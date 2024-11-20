С начала вторжения в Курскую область украинцы сожгли 14 местных деревень и разрушили 1 139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, боевые действия затронули 629 гектаров пахотной земли Курской области. Кроме того, украинскими военными убиты 300 тысяч голов свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота. Также с этой территории украдено 350 тысяч тонн зерна и вывезена вся сельскохозяйственная техника.