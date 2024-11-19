Путин утвердил новую доктрину, где перечислены условия применения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину. В документе с названием «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» 26 пунктов. Указано, что политика России носит оборонительный характер и направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и её союзников.

Говорится, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также в случае агрессии против России и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности. Условиями применения ядерного оружия названы: атака России и ее союзников баллистическими ракетами; применение противником оружия массового поражения по России и ее союзникам; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ; поступление достоверной информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими российской границы.

Решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ.



