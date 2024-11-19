Наиболее раннее свидетельство, что Иисуса считали Богом, выставлено в музее в Вашингтоне
- 19.11.2024, 12:42,
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Самая ранняя надпись, провозглашающая Иисуса Богом, была обнаружена под полом израильской тюрьмы в Мегиддо.
На мозаике 1800-летней давности есть древнегреческая надпись: "Боголюбивый Акептус принёс этот стол в жертву Богу Иисусу Христу в память о нём".
Мозаика была сделана в 230 году нашей эры, что показывает, как давно христиане верили в то, что Иисус был сыном Божьим.
Мозаика Мегиддо также включает в себя изображения рыб, которые, вероятно, отсылают к истории из Евангелия от Луки 9:16, когда Иисус умножил двух рыб, чтобы накормить толпу из 5000 человек.
Мозаика сейчас выставляется
в Музее Библии в Вашингтоне (столице США).