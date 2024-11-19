Наиболее раннее свидетельство, что Иисуса считали Богом, выставлено в музее в Вашингтоне

Самая ранняя надпись, провозглашающая Иисуса Богом, была обнаружена под полом израильской тюрьмы в Мегиддо. На мозаике 1800-летней давности есть древнегреческая надпись: "Боголюбивый Акептус принёс этот стол в жертву Богу Иисусу Христу в память о нём". Мозаика была сделана в 230 году нашей эры, что показывает, как давно христиане верили в то, что Иисус был сыном Божьим.

Мозаика Мегиддо также включает в себя изображения рыб, которые, вероятно, отсылают к истории из Евангелия от Луки 9:16, когда Иисус умножил двух рыб, чтобы накормить толпу из 5000 человек.