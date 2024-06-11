На папирусе IV века н.э. оказалось записано неканоническое Евангелие о детстве Иисуса
- 11.06.2024, 22:48,
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"Евангелие от Фомы" - апокрифическое повествование о чудесах Иисуса, совершённых им в детстве, - было известно давно, однако самый ранний список датировался XI веком.
Теперь сюжет из "Евангелия от Фомы" прочитан
на египетском папирусе IV или V века нашей эры. Это малоизвестная история об оживлении юным Иисусом Христом глиняных воробьёв. Предположительно, она была переписана в христианской общине в Египте, почерк списка ученический. Само "Евангелие от Фомы", вероятно, восходит ко II веку, из Библии оно было в конце концов исключено.
В Египте же, в глиняном кувшине, погребённом в песке, была в 1952 году найдена одна из самых древних
существующих на свете книг (середина III - начало IV века) - "Кодекс Кросби-Шойена". Она содержит Первое послание Петра и книгу Ионы.