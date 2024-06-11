На папирусе IV века н.э. оказалось записано неканоническое Евангелие о детстве Иисуса

"Евангелие от Фомы" - апокрифическое повествование о чудесах Иисуса, совершённых им в детстве, - было известно давно, однако самый ранний список датировался XI веком.

Теперь сюжет из "Евангелия от Фомы" прочитан на египетском папирусе IV или V века нашей эры. Это малоизвестная история об оживлении юным Иисусом Христом глиняных воробьёв. Предположительно, она была переписана в христианской общине в Египте, почерк списка ученический. Само "Евангелие от Фомы", вероятно, восходит ко II веку, из Библии оно было в конце концов исключено.