“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

После того, как отгремели поствыборные комментарии, попытаемся объективно оценить поведение молдавских избирателей в уходящем сезоне. Граждан, избравших себе "не господаря, но технического менеджера”. Возможно, не самого успешного и не самого эффективного. Но, всё же, не партийного деятеля, не милиционера, не главу наркокартеля и не подпольного миллиардера. Как зачастую случается в сходных по среднестатистической социальной составляющей регионах мира.

В самой Молдове голоса разделились примерно поровну.

Несколько сот тысяч граждан Молдовы, проживающих за рубежом, склонили чашу весов в пользу проевропейского кандидата, и, соответственно, стоящей за ним политической силы. Которая имеет много фрагментов и не едина ни в чём. Кроме своего курса на дальнейшую интеграцию в структуры Евросоюза и проведение стратегии мягкого давления на мятежное в политических вопросах, но весьма гибкое в делах бизнеса, Приднестровье.

Избиратель, где бы он ни находился, одновременно мудр и глуп. Мудр в том, что живёт интуицией, а не одними лишь плакатами. Глуп в том, что, интересуясь политикой, оценивает других людей исходя не из здравого смысла и длительного наблюдения, а, опять же, согласно неких внутренних сигналов реакции его мозга на визуальное изображение, речь, и, главное - соответствие брутального образа кандидата своему внутреннему ощущению. Скажем, если избиратель пребывает в поиске лидера, вожака - он тяготеет к "сильной руке”. Остальным достаточно, чтоб лишь в их жизнь поменьше лезли. Политики, правоохранители, вообще кто угодно.

Да, "сильная рука” и "мудрость” вождей дороги не всем.В современном мире не редки исключения, и они случаются всё чаще даже там, где, казалось бы, веками сложившееся "патриархальное общество”, село и тяжелый труд.

Ничего харизматичного, никаких проявлений высшей мудрости, опыта и "памяти предков” у Майи Санду не было, и, наверное, уже не будет. Но что было?

А было то, что мотивировало большую часть избирателей. Благодаря молодежи. Которая частично была на месте - частично на выезде, частично переехавшей в другие города и страны. Молодежь мобильна. Молодежь стремится зарабатывать деньги. И даже если этим людям на выезде по 50-60 лет, как многим молдаванам, уехавшим в девяностые и нулевые, у них в другой стране родились дети, которые уже работают и по цепочке влияют на всех своих родственников. До самых древних бабушек, живущих в молдавском селе. Попробуем понять, кого они выбрали, и сколько в этом выборе революционности, а сколько - консерватизма.

Современная мировая экономика - это больше не экономика аграриев. Не то, чем была Молдова в восьмидесятые годы прошлого столетия. Навсегда. Когда дроны разбрасывают удобрения, селяне не так уж и нужны. Приехать, чтобы понажимать кнопки, может и горожанин. Для которого всё это сельское хозяйство - такая же компьютерная игра, как и многие остальные сферы, типа электротехники.

Аграрии сегодня - это не крестьяне, а агрохолдинги, и единицы персонала, обслуживающего современную дорогую технику. Которую никакой крестьянин не купит, и в лизинг ему её, разумеется не дадут.

Молдавское село сегодня - это не про поля и колхозы. Это про уехавших в города людей. И единичных стариков, которые в селах остались. На село можно посмотреть с грустью издалека, романтично вспоминая свои детские истории, или слушая рассказы пожилых родителей про их детство, скотину, собачек-кошечек, рыбалку и т.п.

Молдаване, зарабатывающие деньги, живут в столицах и крупных деловых регионах. Где главное место, место извлечения дохода, гарантирующее ипотеку, будущее - это офисы. Ровно то же самое, что и в России. ЭтоIT, телефония, сервисы клиентской поддержки, прочие современные направления. Да, где-то рядом продолжает работать руками поколение 50-60 летних, кто на уборках, кто крутит гайки, но это уже уходящее.

Молдаван из ниши физического труда было кому потеснить - мир полон бедняков. И молдаване поднялись наверх. Учили языки стран пребывания. Переучивались. Получали документы. И в Испании с Португалией, и в Германии, и в Российской Федерации.

Для всех офисных людей, корпоративных людей, тех, кто сегодня двигает мировую экономику и платит налоги, победившая на очередных президентских выборах не просто человек Майя Санду, а человек-концепция "Майя Санду” - персонаж вполне понятный. Которого они видят каждый день рядом с собой. Это коллега по работе, уровня супервайзера и выше. Вплоть до управляющих директоров. Какой именно человек, никому разницы нет. Как вряд ли в скором будущем будет разница, какая у определенного "человека-концепции” национальность, религия, родной язык и сколько разных паспортов.

Хотя у человека Майи Санду паспортов полна кубышка, и всё относительно в норме и с образованием, и со знанием языков, - это не главные, не самые актуальные качества для данной должности. Роль и функциональность важнее персоналии, если четко распределены полномочия и обозначены правила игры.

Чтобы быть успешным в подобной роли, не обязательно обладать офигенной харизмой, сложными навыками, пятью дипломами и академическими степенями. Глубоко разбираться во всех проблемах современности. И в политике, кстати, тоже. Незавидная роль такого вот менеджера, который зачастую зарабатывает на 5% больше остальных сотрудников, вполне прозрачна, ясна и очевидна. Нет поводов для зависти. Обычно за такую работу просто так не доплачивают. Много нужно нервов. На менеджера при желании можно и поддавить, если где-то он не прав. Можно и нажаловаться, но можно и спокойно себе работать, не обращая внимание на те, или иные острые углы.

Это вменяемая картина современных бизнес-процессов. И человек-концепция "Майя Санду” в этой картине мира находится на своём месте. Если правительство считать менеджментом корпорации, а любое государство - это уже не национальное государство как раньше - а всё та же бизнес-корпорация. Как у всех.

И в рамках западного такого вот подхода, можете быть уверены, если б судьбу тех же российских выборов решали, скажем сотрудники какой-либо компании сотовой связи снизу доверху или банка, - они бы выбрали в президенты свою "Майю Санду”, а не какого-нибудь бывшего прокурора, начальника тюрьмы или командира тыловой войсковой части.

Почему? А потому же, почему именно таким оказался выбор молдаван. Консервативный весьма выбор. Никто не любит сюрпризов. Чертей в табакерке. Никто не любит угадывать - а что будет дальше, потом. Запретят ли Ютуб, или мессенджеры для связи с родными где-нибудь в Валенсии или Манчестере, или начнут рвать румынские паспорта на границе при выезде из Молдовы. Или ещё какие-нибудь столь привычные постсоветскому пространству людоедские истории.

Консервативный выбор - нежелание перемен, за которые придется платить неоправданно дорогую цену. Отказ от телодвижений, усугубляющих ситуацию. Не потому, что "Майя Санду” в данном воплощении как менеджер для её наиболее заядлых сторонников безумно симпатична и абсолютно компетентна.Потому что альтернативы хуже. А так как есть - лучше. Поскольку вот так выглядит сегодня предсказуемая картина мира для любого европейца. Человек-концепция на своём месте. При необходимости в этой роли может быть любой сотрудник офиса. Но "начальника тюрьмы” лучше туда не назначать. Во избежание неприятных сюрпризов.

Так выглядит умеренность, вменяемость и консерватизм в XXI веке. Пока так.

Когда существует система сдержек и противовесов, когда у каждого менеджера своя роль и он не обязан разбираться во всех бизнес-процессах. Когда за ним присмотрят, чтобы он не зарывался и не давил на окружающих. Не пугал и не занимался буллингом. Не давал своих оценок там, где не следует.

Вот эти люди и выбрали "Майю Санду”, которой и вовсе не положено быть "лидером нации”. В сегодняшнем мире всё как-то сложно с лидерами. Когда сегодня ты на обложках всех журналов, а завтра напишут, что деспот, дурачок и вообще извращенец или наркоман.

Говорить, что в Молдове всё хорошо, - было бы лукавством. Страну покинула значительная часть населения, сегодня это глубокая европейская периферия. Без членства в ЕС. Что значит отсутствие финансовой артерии поддержки со стороны богатых членов клуба ЕС. Как это бывает? А это, например, когда в Эстонии ещё 12 лет назад минимальная пенсия была 350 евро, а сегодня в Молдове Майя Санду обещает, что через несколько лет у них будет порядка 170 евро.

К слову, у русских пенсионеров, уезжающих в Россию из Молдавии или Приднестровья, у граждан России, пенсия в РФ в итоге - 13000 рублей. Плюс-минус такая же, как сегодня пенсия у молдавских пенсионеров в Кишинёве. Не 170 евро. И тем более, не 350.

В рамках своего нынешнего периферийного статуса Молдове трудно привлекать туристов, хотя они пытаются. И даже кто-то приезжает. Для современной Европы это важная отрасль, люди любят тусить в выходные на самолётах-маршрутках. Есть региональные вкусняшки. Пить местный алкоголь. Смотреть на развалины и пейзажи, всего этого у Молдовы предостаточно. Потенциал имеется, была бы стабильность. Молдове определённо не хватает своего морского побережья, которое когда-то было у Молдавского княжества. Там сейчас часть Одесской области и гремят взрывы. И Молдовой оно, скорее всего, уже никогда не станет. С морским побережьем они б элементарно выехали на одном лишь морском туризме, обогнав прибалтов по всем критериям успешности на пространстве восточной Европы.

А так мы наблюдаем регион, преимущественно населённый пенсионерами. Где мало что в принципе можно изменить к лучшему. Если не брать бесконечно у международных доноров. Если не трогать геополитику.

Потому что Молдавской ССР больше никогда не будет. Потому что победа "пророссийского кандидата” как и победа "проевропейского кандидата” это не про достаток, а про интересы внешних сил. Хотя, определённо, Молдова не пуп земли, и не все мировые процессы вращаются вокруг неё. И внешним силам, по большому счёту, без разницы. Невелик интерес.

Почему вся эта линейка поколений молдавских избирателей не проголосовала дружно топая ногами за какого-нибудь нарочито "пророссийского”, старой формации такого себе "начальника тюрьмы”, или сбежавшего вора с физиономией вора, или барышень со скандальным имиджем, из длинного списка "пророссийских” кандидатов.

Последний пункт особенно любопытен. Пока 99,9% молдавских женщин растят детей и внуков у себя дома, или работают десятилетиями зачастую на достаточно тяжелых работах в Европе и России, политическую и информационную повестку формируют и телом, и делом всевозможные выскочки. Просто Топ - три медийных скандала. Одна мадам тусила в каюте капитана, пока тот на крыльях любви наконец не утопил гигантский туристический лайнер у берегов Италии. Другая с честным выражением лица пилит невероятных размеров имущество владельца известного всем мессенджера. Третья умудрилась забеременеть после единственного интервью в тюрьме у соотечественника - миллиардера, получив в итоге шанс на собственную избирательную кампанию, с "пророссийской”, надо заметить, платформы. С предсказуемым результатом, длиной в нули.

Вот что совершенно точно, так это тот лишь факт, что в качестве своего непосредственного руководителя ни один в мире офисный работник не хотел бы увидеть ни одну из персоналий длинного списка "пророссийских” кандидатов обоего пола. Как так вышло? Само собой, разумеется. Кто мог быть в этом виноват? Почему свои симпатии к России публично выражают и располагают средствами для избирательной кампании лишь чьи-то девушки или "начальники тюрьмы”? Просто так сложились звёзды. В десятый и более раз подряд. В Молдавии по-прежнему хватает привлекательных леди. И с брутальными силовиками советского образца проблем нет. Но безоговорочной победы с этими персонажами блока отставных силовиков и эскортниц у "пророссийского” политического лагеря в очередной по счёту раз не наблюдается.

И, заметим. Всё это происходит вне углублённых оценок соотношения вреда и пользы от вероятного курса Молдовы, который можно было бы условно обозначить как "пророссийский”.

Оставим розовые мечты про Молдавскую ССР. Этому точно не бывать. Что возможно? Ну, к примеру, приход двух-трех агрохолдингов из РФ, владеть которыми будут примерно те же персоны, которые строят развлекательные комплексы вне соответствия противопожарным нормам, или с позиций кровной мести ведут в РФ силовую борьбу за Онлайн-сервисы. Вот, примерно этого типа персоны, наконец, придут и в Молдову, в случае чего.

В Приднестровье, помнится, одно время Металлургический комбинат оказался под управлением крупнейшего Российско-узбекского. Или только узбекского в свете последних событий. Уже не ясно. Олигарха. Ну, миллионеров или даже успешных, состоятельных жителей в городе Рыбница от этого прихода "российского инвестора” как-то не прибавилось. С той поры как Молдавская ГРЭС в Днестровске стала частью российской энергокорпорации, какого-то прорыва тоже не случилось. Как-то себе работают. Продают электроэнергию в Молдову с Украиной. Но европейских зарплат среди персонала там тоже не наблюдается. В целом, все эти предприятия с участием менеджеров и владельцев из РФ как-то себе ползут. Без особого успеха и масштаба. Просто ползут. И вместе с ними, по кругу как-то выползают люди. По обоим берегам Днестра. И в Молдове, и в Приднестровье. Без прорывов и без больших надежд. Надежда на малое. Что в ходе каких-либо боестолкновений их города и сёла не будут стёрты в пыль. Отступающими, наступающими. Без разницы.

И, кстати, откуда взялись в Приднестровье 20%, проголосовавших за "Майю Санду”?

Да, всё оттуда же. Из среды офисных работников и членов их семей. В Приднестровье каждый десятый, а то и каждый пятый, имеет румынский паспорт. Соответственно, их дети и внуки работают в той же офисной сфере, где "Майя Санду" понятнее любого "гражданина начальника”. К тому же, есть определённое понимание возможных утрат в случае побед "гражданина начальника” на очередных выборах, скажем, парламентских.

С учётом того, как ужесточается международная обстановка, Молдова и ПМР сообща могут оказаться либо в ситуации Грузии, либо в ситуации Беларуси. Ну, есть ещё и ситуация КНДР. Так что тут уж как повезёт. Немножко, или совсем. И, в итоге, выходит, что выбирать приходится либо между мечтами, исполнения которых можно и не дождаться, о присоединении к европейским финансовым программам поддержки. Либо между изоляционизмом - от его относительно лёгкой, грузинской формы - до северокорейской. Со всеми, как говорится, остановками.

Возможности конфликта на Днестре

Как сделать так, чтобы лидер страны и её политическая элита смогли удержаться у власти в момент, когда пошатнулся рейтинг?Рецепт известен. Начать какую-нибудь войну.

Однако, сколь велика вероятность эскалации в Приднестровье? С учетом консолидации бизнес-интересов молдавской и приднестровской элит в нынешнее время, определённо, ни в Кишиневе, ни тем более в Тирасполе нет заинтересованных сторон. С учётом взаимной вовлеченности бизнеса в дела друг друга в треугольнике Кишинев-Тирасполь-Киев, реальных причин для эскалации также нет. Поговорить об этих сценариях могут политологи, ради красного словца. Но не более.

Рай для миротворцев

Приднестровье многие десятилетия было раем для миротворцев. Опять же, отсутствие любых предпосылок для военной эскалации. Высокая зарплата миротворца плюс дополнительные пищевые пайки всегда гарантировали российскому миротворцу статус наиболее завидного жениха. Затем в большинстве своём миротворцев стали набирать из местных. Имиджевая составляющая и относительная безопасность, исключающая серьезные инциденты, почёт и уважение, тёплый климат. Как будет в дальнейшем? Миротворцы эффективно исполняют свою ритуальную роль, и ни одна из сторон - ни Кишинев, ни Тирасполь, - не имеют к ним претензий. Всё также почетно выйти за миротворца замуж.

Газовый вопрос

Вопрос поставок энергоносителей стоит остро, но уже долгие годы, с разной степенью трений с менеджментом Газпрома, Молдова за газ платит весьма недёшево. В свете нынешних событий есть риск его отключения, разрыва контрактов. Но газ в первую очередь нужен Молдавской ГРЭС, у которой российский собственник. От газа зависит выживаемость приднестровских госслужащих. Там не очень сложные схемы, но, чтобы коротко - газ превращается в Приднестровье в деньги, и из них содержится приднестровская социалка и госструктуры. Если убрать из этой схемы газ, всё рушится. Но, вместе с тем, рушится и Молдова, которой нужна электроэнергия Молдавской ГРЭС. Всё слишком давно и накрепко связано. В крахе нынешних схем нет заинтересованных лиц ни в Кишинёве, ни в Тирасполе, ни среди владельцев электростанции.





Когда снова приходит пора потыкать палкой в очередное поколение молдавских политиков, по поводу газовых вопросов между Кишинёвом и Москвой журналисты намекают на скорое отключение газа. И всё это напоминает надоевший шантаж. Если раньше вопрос касался цены, то теперь всё чаще звучит тема рисков относительно поставок вообще. Вне любой цены. Кишинёв занят поисками альтернативных поставщиков, понятно, это тема болезненная, дешевых альтернатив нет. Но и большой промышленности в Молдове, в общем-то, нет. В случае, если газ от Молдовы отрежут, ничего хорошего в краткосрочной перспективе не светит обоим берегам Днестра.

Российские граждане в ПМР

В наиболее сложном положении продолжает оставаться небольшая по численности, порядка 10%, часть населения Приднестровья, не имеющая молдавских документов - ни паспортов, ни ВНЖ. Как правило, у этих людей имеется российское гражданство и местное, приднестровское. Они не могут передвигаться вообще никуда за пределы ПМР - на территории Республики Молдова они имеют неопределённый статус, по сути, - нелегалы. При выезде за пределы Молдовы они имеют риск получить депортацию при попытке вернуться. Это при том, что из этих людей значительная их часть всю жизнь прожила в Приднестровье. Эта ловушка была, по сути, образована с одной стороны из-за конфликта на Днестре в 1990-92 году, с другой - данные люди, имея свои убеждения, были уверены, что рано или поздно республику признают, или она присоединится к России. Они принципиально предпочли получить паспорт РФ, хотя могли получить сначала молдавский, потом РФ. Но, наоборот, как оказалось - нельзя.

После 2014 года, с началом войны на Донбассе, эта ловушка захлопнулась. Если раньше эти люди пользовались для путешествий транзитным коридором через Украину, используя паспорта РФ, теперь этой возможности нет. Получить ВНЖ в Молдове чрезвычайно сложно, денежно, много поездок в Кишинев, риски штрафов, и т.д. Проблема не решается. И, опять же, она не решалась ни при каких президентах Молдовы - ни при "проевропейских”, ни при "пророссийских”. И это люди хорошо помнят. Вопрос документооборота в Молдове был и остаётся проблемным для данной категории жителей Приднестровья.

Пенсии

Вопрос интеграции ПМР в Молдову всегда увязывался приднестровской элитой с вопросом спонсора этой идеи. Объединение берегов Днестра требует по разным оценкам от 3 до 6 миллиардов долларов США чистого убытка. На переобучение и реорганизацию госструктур, силовиков, и прочего. Кто готов его взять на себя? Пока желающих нет. Цифру неоднократно озвучивали представители Тирасполя, по неофициальным, разумеется, каналам. Официально - строго курс на независимость. И шансы на её получение тоже есть, фактически ПМР независима.

Что же касается вопроса объединения двух берегов Днестра с точки зрения бизнеса - экономическое объединение "де-факто” уже состоялось. Люди, которые занимаются микробизнесом или любой другой деловой активностью, на обоих берегах Днестра имеют мультигражданство - два, три и более паспортов. Социальная сфера на обоих берегах Днестра продолжает сжиматься. Цены в магазинах зашкаливают. Пенсии мизерные. Часть населения верит в то, что облегчение принесёт вхождение в состав Евросоюза. Другая часть мечтает о вхождении в состав РФ. Третьи мечтают о фрагментарной интеграции в одну, или другую сторону.

В феврале 2022 года колонны приднестровских автомобилистов с семьями выстроились в сторону границы с Молдовой, в сторону Днестра. Спустя время люди вернулись назад в свои дома. Тревожные ожидания и сегодня вполне естественны. В случае неблагоприятных сценариев, в случае приближения войны, люди в очередной раз готовы, спасая семьи, двигаться в западную сторону. В Кишинёв и далее. В Румынию и далее, в страны ЕС. О таком лучше не думать, никто старается и не думать. Мир на обоих берегах Днестра слишком дорог живущим там людям.

Имиджевая составляющая

Куда податься "бедным-несчастным” молдаванам? Народу, чьи мысли одновременно заняты своими родственниками на Западе и Востоке, нет желания рвать до конца ни с теми, ни с другими. Когда и без постоянного лицезрения новостных потоков из РФ доносятся вести большей частью о том, что там что-либо запретили, или планируют запретить, или уже вот-вот запретят вновь. О достаточно сложном в криминальном и ряде других аспектов общинной жизни Подмосковье. Когда никто не хочет такое же самое "Подмосковье” заполучить в недалеком будущем у себя под боком - в относительно спокойных Кишинёве и Тирасполе.

Российские медиа часто транслируют некие шаблонные страшилки про ЕС, но очевидно же, что все регионы мира, где идет деловая активность, зеркально проходят одни и те же процессы, быть может с разной скоростью. И проблемные темы жизни внутри РФ со стороны выглядят не менее проблемными, чем ситуация в ЕС. Нужно ли это Молдове и Приднестровью? Такого рода опасения и фобии также диктуют политический выбор для расколотого общества.

Избирательные процессы и продвижение влияния

Молдавская политическая кампания - процесс непрерывный. Президент фигура важная, но больше представительская. Опыт Игоря Додона показал в недавнем прошлом, что можно быть президентом, но зависеть от тебя в стране не будет ровным счётом ничего. На парламентских выборах в Молдове развернётся ключевая борьба. Никто сегодня не может предсказать их результата.

Что же касается исхода последней кампании, всё случилось весьма шаблонно. Избирателям в очередной по счёту раз предложили выбор между техническим менеджментом "проевропейцев” с одной стороны и "пророссийскими” девушками и их покровителями либо "начальниками тюрьмы” - с другой.

Когда подобный выбор перестанет быть классикой, когда будет другая картина, и будут соревноваться группы профессионалов? Будущее покажет. Профессионалов, правда, с каждым годом всё меньше. Одни уходят на пенсию, другие уезжают на Запад. Третьи - в Россию. Борьбу в итоге обречены вести силы на криминально-теневой либо внешней спонсорской поддержке. Чьи интересы эти силы будут отстаивать в будущем? Вопрос сложный. С большой вероятностью - интересы своих спонсоров.

Идея "пророссийского влияния” на балканском направлении на данном этапе, в свою очередь, выдвигает наверх региональных политиков двух типов - "начальников тюрьмы” и эскортниц. Серьёзной, взвешенной репутации политическому руководству России подобный выбор, мягко говоря, не прибавляет. Но, надо понимать, инвестировать свои собственные ресурсы в молдавских политиков, взращивать их, как делают это в рамках НПО западные структуры, воспитывать, учить приличным манерам - в Москве никто не хочет, не интересно. А по сему, топ избирательного списка накануне очередных молдавских парламентских выборов может быть таки сформирован местным "пророссийским” альянсом следующим образом: три "Насти Рыбки”, с мозгами как у рыбки, вор в законе старой формации, два начальника тюрьмы, два прокурора на пенсии, один прачечный миллиардер. А также - грустный и очень добрый Игорь Додон с кульком, но, как обычно, без собственных денег, и начинающая вебкамщица с обширными связями в евразийских политических столицах и, соответственно, мощной медийной командой. Успех в некоторых кругах гарантирован. Но не во всех.

И, однако. Если команда этих прекрасных людей таки возьмёт парламент, а затем - правительство. Не стоит уж столь строго, совсем лишать их шанса. Чем они все там займутся? Определённо, все они будут публично любить Россию. Произнося ритуальные речи. Как сильно они будут её любить, как долго, и во сколько эти бескорыстные чувства обойдётся России и русским налогоплательщикам, - вопрос пока остаётся открытым. Разберём в дальнейшем. Если, конечно, потребуется.

Можете поверить, разбирать будет что. Разношерстные товарищи с лоснящимися физиономиями без макинтошей и фуражек, но с вполне большевистскими амбициями, дают понять, чего им требуется. Да, у них по губам течёт мёд о любви к России. Это понятно. Первым делом они посадят эскортниц в правительство, почикают собственность в пользу брутальных выдвиженцев всевозможных диаспор, уже вполне поднаторевших в подобных процессах на просторах РФ. С рейдерскими захватами, ММАшниками и прочим.

В итоге, канализация быть может и устоит. Но денег на покупку электроэнергии у расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС у властей Кишинёва однажды не окажется. Начнут просить даром, обещая "строгие меры”, вплоть до кровной мести, согласно новых трендов. Безусловно, затем станут просить и российский газ. В результате - завалится на бок сначала Молдова, а потом, следом за ним, и Приднестровье. Картина маслом.

Напомню ещё раз для тех, кто не в курсе. Пока что в безнефтяной и безгазовой Молдове пенсии примерно как в России. И для погашения социалки у России денег Кишинёв не просит. Русский налогоплательщик, в случае чего, будет вынужден оплачивать все эти странные пляски с бубном и "истории успеха” от очередного напёрсточника со стажем.

Готовы к этому в РФ?

Стоит ли руководству России в очередной раз публично поддерживать те силы, которые с большим ущербом для РФ получали поддержку в разной степени последние 30 с лишним лет?

Возможно, не помешало б сменить парадигму. При этом не позабыв в каких-то вопросах построения устойчивых и прогрессивных моделей начать с самих себя. А там, глядишь, и появятся свежие идеи относительно продвижения российского влияния на балканском направлении политическими методами.