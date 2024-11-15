Британская газета опубликовала "возмутительные" высказывания будущего министра здравоохранения США и столкнулась с одобрением

Роберта Кеннеди-младший, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Британская газета "Дейли Мейл" опубликовала подборку "наиболее возмутительных" высказываний

Так, например, на протяжении многих лет Кеннеди проявлял большой интерес к безопасности питьевой воды, он считает фтор, который добавляют в питьевую воду, нейротоксичным. Также он считает, что гербициды вызывают гормональные нарушения и могут быть связаны с ростом числа детей, желающих "поменять пол" (соответствующие изменения наблюдались при экспериментах на лягушках).

Ещё до ковидопандемии Кеннеди говорил о небезопасности вакцин и предполагал, что они могут способствовать росту заболеваемости аутизмом. Он также утверждал, что от ковидовакцины погибло больше людей, чем от других прививок за тридцать лет.

Кеннеди полагает, что антидепрессанты могут быть причиной стрельбы в школах в США, поскольку до массового внедрения антидепрессантов "у нас в стране почти не было подобных событий".

Ношение ковидной маски Кеннеди сравнивал с "жизнью раба", также он считал ковид биологическим оружием, причём нацеленным именно на белых людей.

Несмотря на то, что статья в "Дейли Мейл" призвана показать дикость взглядов кандидата на пост министра здравоохранения США, в комментариях люди массово его поддерживают.

- "Я бы не стал утверждать, что загрязняющие вещества, добавки и химикаты, которые сегодня являются обычным явлением в повседневной жизни, не вызывают многих проблем со здоровьем, которые мы наблюдаем в современном мире. Кто-нибудь всерьёз думает, что они не оказывают вредного воздействия на здоровье человека?"

- " 30 лет назад я смотрел документальный фильм о том, как пластиковые изделия попадают в пищевую цепочку из океана, в результате чего морские обитатели, такие как планктон, либо меняют пол, либо становятся обоеполыми. Рыбы едят планктон, люди - рыбу. Если это происходит со времен изобретения пластика, то, может быть, заявления Кеннеди не такие уж возмутительные?"

- "То, что химикаты влияют на гормоны, - это научный факт".

- "Он расскажет, почему американцев заставляли колоть не прошедшие испытания вакцину? Мне нравится этот человек".

- "Не такие уж безумные его заявления. Учёные пытаются выяснить, почему в последние годы наблюдается всплеск изменения пола рыб. Это как-то связано с эстрогеном в воде и его огромным количеством при сбросе неочищенных сточных вод?"



