 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в ЛНР, ДНР и Белгородской области

 

Во время работы системы противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей, ранена женщина, затем стало известно, что ранен также мужчина. В городе повреждения в шести многоквартирных домах, двух коммерческих объектах и частном доме. Число раненых в результате атаки украинского дрона-камикадзе 13 ноября на село Грузское Белгородской области увеличилось до пяти. В селе Черемошное Белгородского района беспилотник атаковал легковую машину, ранены три человека. В Шебекине дрон сдетонировал перед многоквартирным домом, ранен мирный житель. Другой дрон атаковал рейсовый автобус.

На автодороге между городами Новодружеск и Приволье (возле Лисичанска, ЛНР) беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились двое мирных жителей. Ранен пожилой мужчина, погибла пожилая женщина. Также украинцы нанесли удар по Лисичанску, повреждены два жилых дома, результате прямого попадания в один из домов погибла пожилая женщина.

В результате удара ВСУ по Кременной (ЛНР) ранена мирная жительница в хлебопекарне, повреждено около десяти жилых домов и гос.учреждений. Также в Кременной при обстреле со стороны ВСУ ранен замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, он находился там с рабочей поездкой.
14 человек ранены в результате обстрела ВСУ центра Горловки, в городе остаются без света более 50 тыс. человек.
Также ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару Запорожской области.
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