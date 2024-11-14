Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в ЛНР, ДНР и Белгородской области

Во время работы системы противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей, ранена женщина, затем стало известно, что ранен также мужчина. В городе повреждения в шести многоквартирных домах, двух коммерческих объектах и частном доме. Число раненых в результате атаки украинского дрона-камикадзе 13 ноября на село Грузское Белгородской области увеличилось до пяти. В селе Черемошное Белгородского района беспилотник атаковал легковую машину, ранены три человека. В Шебекине дрон сдетонировал перед многоквартирным домом, ранен мирный житель. Другой дрон атаковал рейсовый автобус.

На автодороге между городами Новодружеск и Приволье (возле Лисичанска, ЛНР) беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились двое мирных жителей. Ранен пожилой мужчина, погибла пожилая женщина. Также украинцы нанесли удар по Лисичанску, повреждены два жилых дома, результате прямого попадания в один из домов погибла пожилая женщина.