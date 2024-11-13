За 2024 год МВД лишило гражданства РФ 1365 иностранцев

МВД за 2024 год лишило гражданства России 1365 иностранных граждан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В 2,4 раза возросло количество проверок в отношении юридических лиц, которые выявили на 77,4% больше правонарушений.

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о многомиллионных штрафах для юрлиц за подделку или оборот документов в целях организации незаконной миграции. Как стало известно, за подделку документа, удостоверяющего личность, а также штампа, печати или бланка и их передачу либо сбыт нарушителям будет грозить штраф от 40 тысяч до 80 тысяч рублей. Эти же действия, совершенные с целью нарушения миграционного законодательства, будут наказываться штрафом до 10 миллионов рублей с конфискацией используемых для подделки документов орудий.