Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии

Россия приостановила социальные выплаты врачам и учителям Абхазии, отметил глава абхазского МИД Сергей Шамба.
По его мнению, таким образом российское государство начало вводить санкции в связи с невыполнением Абхазией определенных обязательств.
По словам Шамбы, «очевидно, что за последнее время накопилось много недовольства у наших союзников. Взаимоотношения значительно изменились. Это не то, что было в начале».
По непроверенным сообщениям телеграм-каналов, финансирование Абхазии приостановлено до тех пор, пока страна не ратифицирует соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов.