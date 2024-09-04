 

Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии

 

Россия приостановила социальные выплаты врачам и учителям Абхазии, отметил глава абхазского МИД Сергей Шамба.

По его мнению, таким образом российское государство начало вводить санкции в связи с невыполнением Абхазией определенных обязательств.

«Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочих».

По словам Шамбы, «очевидно, что за последнее время накопилось много недовольства у наших союзников. Взаимоотношения значительно изменились. Это не то, что было в начале».

По непроверенным сообщениям телеграм-каналов, финансирование Абхазии приостановлено до тех пор, пока страна не ратифицирует соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов.

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APN.ru