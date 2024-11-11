 

Британские юристы заметили, что подчинение страны Европейскому суду по правам человека не идёт ей на пользу

Закон о правах человека ограничил традиционные полномочия и свободы британского правительства, заявили британские юристы. Они собрали досье из 25 дел, в которых применялся Закон о правах человека, и показали, как его применение лишило парламент власти, сделав вывод, что власть, некогда принадлежавшая Вестминстеру, всё чаще передается Европейскому суду по правам человека в Страсбурге.
В том числе ЕСПЧ отказал британскому правительству в праве депортировать нелегальных мигрантов в Руанду (в 2023 году) и запретил прессе называть имена лиц, подозреваемых в тяжких уголовных преступлениях (в 2022 году).
Британия признала юрисдикцию ЕСПЧ в 1998 году, через год после прихода Тони Блэра к власти в качестве премьер-министра.
По мнению авторов доклада, отобранные ими 25 дел показывают, что в Законе о правах человека нет чёткого смысла, решения ЕСПЧ нестабильны и варьируются из раза в раз, Европейский суд "пересматривает европейское законодательство в области прав человека в каждом новом деле". В конечном итоге урезание полномочий британского парламента и снижение управляемости страны происходит "за счёт избирателей".
 


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