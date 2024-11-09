Оксфордский университет потратит 3 млн фунтов, чтобы наказывать белых за "микроагрессии" и сократить разрыв в успеваемости с чёрными

Оксфордский университет потратит более 3,3 миллионов фунтов стерлингов на "деколонизацию" учебной программы и предотвращение так называемых микроагрессий. К микроагрессиям будут относиться, например, вопросы о том, откуда тот или иной цветной студент родом. Таким образом руководство университета намерено сократить разрыв в успеваемости между чернокожими и белыми студентами.

Около 379 000 фунтов стерлингов будет потрачено то, чтобы платить цветным студентам за "разработку и проведение исследований их университетского опыта". Более 500 000 фунтов стерлингов будут переданы факультетам на "диверсификацию учебных программ" и

разработку "более инклюзивного преподавания и оценки".

Почти 29% студентов, поступивших в Оксфорд в 2023 году, составляют чернокожие, азиаты или представители других этнических меньшинств (в 2019 году - 22%). По данным переписи населения Великобритании 2021 года, 18% населения составляли чернокожие, азиаты или представители других этнических групп. Устав, опубликованный университетом два года назад, предусматривает увеличение числа сотрудников из числа этнических меньшинств на руководящих должностях.

Студенческий союз Оксфорда постоянно обвинял университет в расизме - например, за отказ убрать статую Сесила Родса.

