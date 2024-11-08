 

Выбросы CO2 от частных самолётов выросли на 46% за четыре года

Учёные из Университета Линнея в Швеции обнаружили, что в 2023 году частные самолеты произвели 15,6 миллиона тонн углекислого газа (CO2), что на 46 процентов больше, чем в 2019 году. В 2023 году сверхбогатые владельцы реактивных самолетов налетали почти 26 000 часов на 4 301 561 индивидуальном рейсе, причём значительная часть этих поездок могла быть совершена на автомобиле или другом транспортном средстве. Почти половина рейсов на частных реактивных самолетах, совершенных в 2023 году, покрывали расстояние менее 500 км. В среднем за каждый полёт было выделено около 3,6 тонн CO2 – это всего на тонну меньше, чем, например, один британец производит за целый год. В общей сложности на долю частных авиационных выбросов в 2023 году пришлось примерно 1,8% всех выбросов, произведённых авиацией.
Среди наибольших любителей частных самолётов - певица Тейлор Свифт. Средняя дальность её полётов - всего 139 километров. В 2022 году самолёт Тейлор провёл в полете 22 923 минуты и произвёл 8 293,54 тонны CO2. Это означает, что только за счёт полётов певица произвела в 1184 раза больше выбросов, чем среднестатистический человек.

 


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