Выбросы CO2 от частных самолётов выросли на 46% за четыре года

сверхбогатые владельцы реактивных самолетов налетали почти 26 000 часов на 4 301 561 индивидуальном рейсе, причём значительная часть этих поездок могла быть совершена на автомобиле или другом транспортном средстве. Почти половина рейсов на частных реактивных самолетах, совершенных в 2023 году, покрывали расстояние менее 500 км.

В среднем за каждый полёт было выделено около 3,6 тонн CO2 – это всего на тонну меньше, чем, например, один британец производит за целый год. В общей сложности на долю частных авиационных выбросов в 2023 году пришлось примерно 1,8% всех выбросов, произведённых авиацией.