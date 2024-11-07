



Распад «светофорной» коалиции (СДПГ, «Зеленые» и СвДП) не сулит ничего хорошего канцлеру Шольцу.

Конституция ФРГ разрешает президенту распустить бундестаг, если правительство поставит вопрос о вотуме доверия и проиграет голосование. Именно это и собирается сделать Шольц. Тогда выборы состоятся в марте.

Рейтинги на сегодня таковы: ХДС/ХСС – 32%, «Альтернатива для Германии» – 18%, СДПГ – 15%, «зеленые» – 10%, Союз Сары Вагенкнехт – 8%. СвДП (они же – «либералы») пока не проходят в бундестаг, рейтинг меньше 5%.

Это означает, что по итогам выборов возникнет новая правящая коалиция во главе с ХДС/ХСС. В нее с большой вероятностью войдут мейнстримные партии. Варианты:

1) ХДС/ХСС + СДПГ. Это «большая коалиция», неоднократно возникавшая исторически. Если они получат 47% «на двоих», это будет большинство в бундестаге;

2) ХДС/ХСС + «зеленые». 42% на «двоих», может не хватить до большинства;

3) ХДС/ХСС + СДПГ + «зеленые». Такого отродясь не было. «Это на Новый год», то есть запасной вариант на случай, если ХДС/ХСС не сможет создать коалицию с кем-то из вышеописанных союзников.

И в первый вариант и во второй можно будет добавить «по вкусу» СвДП, но только в том случае, если она переползет 5% барьер.

«Альтернатива для Германии» в правительстве при нынешней политической конъюнктуре невозможна, а Сара Вагенкнехт – маловероятна.

Но все эти варианты значат одно – пост канцлера уходит к ХДС/ХСС. То есть канцлером становится председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Олаф Шольц тем самым свою карьеру завершает. Конечно, Вилли Брандт после ухода с поста канцлера долго возглавлял СДПГ и даже Интернационал, но Шольц не того масштаба фигура.

Конечно, можно представить его в роли обычного министра или даже вице-канцлера от СДПГ, но этот «Камала Харрис в брюках» вряд ли снова заинтересует избирателей.

Следовательно, уже в марте-апреле 2025 года у ФРГ будет новый руководитель. Вопрос только, насколько он будет способен управлять единой Европой и Германией. И, главное, какой курс будет проводить по отношению к России.

Шольц был слишком слаб и не рвался к конфликту с нашей страной. Теперь его убирают.

Искренне надеюсь, что преемник не начнет «жестить».