 

Земельные выборы в Германии

Земельные выборы в Германии (экспресс-анализ)


Саксония:


ХДС 31,7% (44 мандата из 120 в ландтаге, -1 по сравнению с 2019 годом), «Альтернатива для Германии 31,4% (43 мандата, +5), СДПГ 7,5% (10 мандатов, 0), «Зеленые» 5,2% (7 мандатов, -5), Союз Сары Вагенкнехт 11,5% (16 мандатов, в 2019 году не участвовала).


Если исходить из логики формирования правительства мейнстримными партиями, то напрашивается коалиция ХДС+СДПГ+ «зеленые» (61 мандат). В настоящее время она и правит в конфигурации ХДС + «зеленые» + СДПГ (45+12+10=67).


Прогноз: сохранение правящей коалиции во главе с ХДС. 


Тюрингия:


«Альтернатива для Германии» 33,2% (33 мандата из 88 в ландтаге, +11 по сравнению с 2019 годом), ХДС 23,9% (23, +2), Союз Сары Вагенкнехт 15,6% (15, в 2019 году не участвовала), «Левая партия» 11,4% (11, -18), СДПГ 6,1% (6, -2). 


Предыдущее правительство было сформировано «Левой партией», СДПГ и «зелеными». Сейчас такая комбинация невозможна. Значит, если сохраняется запрет на привлечение «Альтернативы» в местное правительство, то конфигурации могут быть самые причудливые. 


Например, «очень большая коалиция» ХДС с Сарой Вагенкнехт и «Левой партией» (которая может быть дополнена или заменена СДПГ). Выглядит как завиральный вариант, но ведь голоса «Левой партии» во многом перешли именно Саре, а «Левую» фактически признали мейнстримной партией на региональном уровне (лишь бы не ужасная «Альтернатива»). Если так, почему не признать мейнстримной Сару? Без нее или "Альтернативы" в Тюрингии сформировать правительство невозможно.


С точки зрения общефедеральной политики результат выборов – удар по правящей в Германии коалиции СДПГ - «Зеленые» - СвДП. 


Но голосование проходило в небогатых и не особенно населенных землях Восточной Германии. 


На общефедеральном уровне опросы сулят ХДС/ХСС 31%, СДПГ 16%, «Зеленым» 11%. В то время как «Альтернативе» 19%, а Саре 9%. 


Это значит, что в 2025 году опять возникнет большая коалиция ХДС/ХСС с СДПГ (с возможным добавлением «Зеленых»). 


То есть результаты земельных выборов 2024 – угроза лично для канцлера Олафа Шольца, которого могут заменить представителем ХДС, но никак не СДПГ и «Зеленым» как партиям. Единственная партия, чья судьба висит на волоске – «либералы» (СвДП). Они могут пролететь мимо бундестага. Ну и пусть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На региональных выборах 11 марта "Единая Россия" получила 60, 6 процентов депутатских мест
» Меркель заключит союз с "зелеными"
» Пат на германских выборах
» Шредер будет бороться до последнего
» Шредер по-прежнему непопулярен
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Торговец мировым коммуникационным \

Торговец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

\

"У нас всё было, теперь ничего нет". О чём говорят беженцы из приграничья

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Дом коммунальных ужасов

Дом коммунальных ужасов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Земельные выборы в Германии

Российские миллиардеры стали богаче. РФ была готова вернуться в "зерновую сделку"

  • 12:23
  • 144

Этническая банда отбирает выплаты у участников СВО в Приморье

  • 07:28
  • 289

Обстрелян Белгород, разрушен детский сад, есть погибший и раненые

  • 07:21
  • 266

Внук Зюганова предложил субсидировать покупку жилья для дворников-мигрантов

  • 17:24
  • 529

12 человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, в ДНР ранены семеро

  • 17:17
  • 345
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru