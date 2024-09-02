Земельные выборы в Германии (экспресс-анализ)





Саксония:





ХДС 31,7% (44 мандата из 120 в ландтаге, -1 по сравнению с 2019 годом), «Альтернатива для Германии 31,4% (43 мандата, +5), СДПГ 7,5% (10 мандатов, 0), «Зеленые» 5,2% (7 мандатов, -5), Союз Сары Вагенкнехт 11,5% (16 мандатов, в 2019 году не участвовала).





Если исходить из логики формирования правительства мейнстримными партиями, то напрашивается коалиция ХДС+СДПГ+ «зеленые» (61 мандат). В настоящее время она и правит в конфигурации ХДС + «зеленые» + СДПГ (45+12+10=67).





Прогноз: сохранение правящей коалиции во главе с ХДС.





Тюрингия:





«Альтернатива для Германии» 33,2% (33 мандата из 88 в ландтаге, +11 по сравнению с 2019 годом), ХДС 23,9% (23, +2), Союз Сары Вагенкнехт 15,6% (15, в 2019 году не участвовала), «Левая партия» 11,4% (11, -18), СДПГ 6,1% (6, -2).





Предыдущее правительство было сформировано «Левой партией», СДПГ и «зелеными». Сейчас такая комбинация невозможна. Значит, если сохраняется запрет на привлечение «Альтернативы» в местное правительство, то конфигурации могут быть самые причудливые.





Например, «очень большая коалиция» ХДС с Сарой Вагенкнехт и «Левой партией» (которая может быть дополнена или заменена СДПГ). Выглядит как завиральный вариант, но ведь голоса «Левой партии» во многом перешли именно Саре, а «Левую» фактически признали мейнстримной партией на региональном уровне (лишь бы не ужасная «Альтернатива»). Если так, почему не признать мейнстримной Сару? Без нее или "Альтернативы" в Тюрингии сформировать правительство невозможно.





С точки зрения общефедеральной политики результат выборов – удар по правящей в Германии коалиции СДПГ - «Зеленые» - СвДП.





Но голосование проходило в небогатых и не особенно населенных землях Восточной Германии.





На общефедеральном уровне опросы сулят ХДС/ХСС 31%, СДПГ 16%, «Зеленым» 11%. В то время как «Альтернативе» 19%, а Саре 9%.





Это значит, что в 2025 году опять возникнет большая коалиция ХДС/ХСС с СДПГ (с возможным добавлением «Зеленых»).





То есть результаты земельных выборов 2024 – угроза лично для канцлера Олафа Шольца, которого могут заменить представителем ХДС, но никак не СДПГ и «Зеленым» как партиям. Единственная партия, чья судьба висит на волоске – «либералы» (СвДП). Они могут пролететь мимо бундестага. Ну и пусть.