Каждый москвич выбрасывает 10-15 кг одежды ежегодно

По словам руководительницы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлии Урожаевой, "каждый москвич выкидывает от 10 до 15 кг одежды каждый год". При этом перерабатывается сейчас меньше 1% выброшенной одежды. "Мы хотим усилить сбор этих вещей, чтобы их использовать во вторичном обороте. Наша задача где-то за три года - <...> выйти на показатель 5-6%", - сказала Урожаева.