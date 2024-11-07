Каждый москвич выбрасывает 10-15 кг одежды ежегодно
- 07.11.2024, 15:09,
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По словам руководительницы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлии Урожаевой, "каждый москвич выкидывает от 10 до 15 кг одежды каждый год". При этом перерабатывается сейчас меньше 1% выброшенной одежды. "Мы хотим усилить сбор этих вещей, чтобы их использовать во вторичном обороте. Наша задача где-то за три года - <...> выйти на показатель 5-6%", - сказала Урожаева.
Современные потребители покупают в пять раз больше одежды
, чем в 1980-х годах, при этом вещи едва ли доживают до третьей стирки. Согласно исследованию 2015 года, в США женщины отказывались от обновки, надев её всего лишь семь раз после покупки. Многие из них объяснили это тем, что покупка была импульсивной и в итоге оказалась ненужной.
Средняя зарплата работника швейной фабрики в Китае составляет около 560 долларов в месяц. За эти деньги он сошьёт минимум 500 предметов одежды в день.