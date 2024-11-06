Более 3 млн редких документов в библиотечном фонде РФ нуждаются в срочной реставрации

Срочная реставрация нужна 25% из 12,5 млн редких документов, находящихся в библиотечном фонде России, еще 2 млн документов нуждаются в консервации, для решения этих вопросов к 2030 году планируется открыть 40 центров реставрации и консервации, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"У нас 12,5 млн редких, редчайших документов. И нужно быть честными перед самими с собой, 25% из них нуждаются в срочной реставрации. Более 6,5 млн документов нуждаются в массовом переплете и более 2 млн редких документов в консервации".

Сейчас центры реставрации и консервации открыты в Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Красноярске, Воронеже, Кирове и Якутске. До конца года приступят к работе еще три центра в Новосибирске, Саранске и Волгограде.