Каждый второй водитель-иностранец в Московском регионе оказался нарушителем

Сотрудники МВД провели рейд по выявлению правонарушений среди иностранных водителей в Москве и Подмосковье, выявлено 250 нарушителей. Таким образом, нарушителем оказался каждый второй водитель. Более 130 нарушений были выявлены в сфере миграционного законодательства, 112 - в сфере соблюдения правил дорожного движения, включая управление транспортным средством без водительского удостоверения. Также выявлены иностранцы с поддельными водительскими удостоверениями, миграционными картами, фиктивными договорами о трудоустройстве.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Более 30 иностранцев выдворены в административном порядке, 7 нарушителям сокращен срок пребывания. Также установлено 18 нарушений со стороны работодателей, которые скрыли от органов контроля привлечение к труду иностранцев в качестве водителей такси.