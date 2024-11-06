 

Каждый второй водитель-иностранец в Московском регионе оказался нарушителем

Сотрудники МВД провели рейд по выявлению правонарушений среди иностранных водителей в Москве и Подмосковье, выявлено 250 нарушителей. Таким образом, нарушителем оказался каждый второй водитель. Более 130 нарушений были выявлены в сфере миграционного законодательства, 112 - в сфере соблюдения правил дорожного движения, включая управление транспортным средством без водительского удостоверения. Также выявлены иностранцы с поддельными водительскими удостоверениями, миграционными картами, фиктивными договорами о трудоустройстве. 

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Более 30 иностранцев выдворены в административном порядке, 7 нарушителям сокращен срок пребывания. Также установлено 18 нарушений со стороны работодателей, которые скрыли от органов контроля привлечение к труду иностранцев в качестве водителей такси.

 
Совет Федерации РФ одобрил закон о конфискации нажитого на организации нелегальной миграции имущества.
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APN.ru