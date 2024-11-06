В Конгрессе США объявили Трампа новым президентом страны

Спикер Палаты представителей Конгресса США объявил Дональда Трампа новым избранным президентом страны. Предварительные данные канала "Фокс Ньюс" показали, что Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. В штабе Трампа не ожидали настолько успешных результатов голосования. Они предполагали, что победа республиканцу дастся непросто, возможно, для этого потребуется несколько дней.

Треть американских избирателей на выборах президента США не причисляют себя ни к одной партии: «Доля независимых избирателей составляет 34 процента... в сравнении с 34 процентами республиканцев и 32 процентами демократов».