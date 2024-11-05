 

Вышел фильм Хора Сретенского монастыря "Пробуждение" о Донбассе и Русском мире

 

В День народного единства состоялась премьера документального фильма-путешествия «Пробуждение». Это кинопроект Хора Сретенского монастыря: съемки путешествия по Донбассу сопровождаются музыкальными композициями и клипами, каждый из которых рассказывает о столпах и миссии Русского мира (Семье, Русской речи, Православии и Миссии ─ достижении исторической справедливости). Документальную линию фильма представляют монологи жителей Донбасса ─ учителя, военного, священника, пенсионеров ─ об их личном пути к России, любви к родной культуре и языку.

В съемках фильма принял участие звезда мирового балета Сергей Полунин. «Участие в столь благородном и вдохновляющем проекте – большая честь для меня, глубоко любящего свою Родину. Съемки фильма проходили в Донбассе, потому что Новороссия — это сердце Русского мира. Сочетание превосходных музыкальных композиций, мастерства исполнителей из Хора Сретенского монастыря и историй жителей Донбасса делает этот фильм поистине уникальным и самобытным произведением. Он не оставит равнодушным ни одно русское сердце», — уверен Полунин.

Также в проекте принял участие Народный артист России Владимир Стеклов. По сюжету он совершает путешествие по Донецкой Народной Республике, чтобы провести для учеников школы села Коньково урок родной речи. «Наш язык – это наше знамя. Мы сможем души зажечь, если в сердце вовеки с нами живая русская речь», — так звучит припев песни Хора Сретенского монастыря, сопровождающей видеоряд. 



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