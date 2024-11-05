Цискаридзе и Драпеко рассказали о завышенных ценах на театральные билеты в РФ

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе сказал, что нынешние цены на билеты в российских театрах ненормальны, что театры теперь могут посещать только состоятельные люди, при том что главные театры страны содержатся за счёт бюджета, и, например, Большой театр получает от государства около 5 млрд рублей. При этом в нём полупустой зал, а основные билеты - у спекулянтов.
С Цискаридзе согласилась первая заместительница председателя Комитета Государственной думы РФ по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.
Драпеко подчеркнула, что если посмотреть, с кого сейчас в наибольшем количестве собирается НДФЛ, то можно сделать вывод — основные налогоплательщики в театр попасть не могут.