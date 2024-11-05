 

Цискаридзе и Драпеко рассказали о завышенных ценах на театральные билеты в РФ

 

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе сказал, что нынешние цены на билеты в российских театрах ненормальны, что театры теперь могут посещать только состоятельные люди, при том что главные театры страны содержатся за счёт бюджета, и, например, Большой театр получает от государства около 5 млрд рублей. При этом в нём полупустой зал, а основные билеты - у спекулянтов.

«Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты — у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно».

С Цискаридзе согласилась первая заместительница председателя Комитета Государственной думы РФ по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

«Экономика театра говорит, что обычный театр с труппой и постоянным музыкальным сопровождением не может окупаться. Поэтому мы ежегодно выделяем в бюджете России достаточно большие деньги на содержание государственных театров. При этом налоги у нас в основном платят небогатые граждане».

Драпеко подчеркнула, что если посмотреть, с кого сейчас в наибольшем количестве собирается НДФЛ, то можно сделать вывод — основные налогоплательщики в театр попасть не могут.

 

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