Атакован многоэтажный дом в Белгороде, раненые в Белгородской и Курской областях, погибшие в ЛНР

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Украинский беспилотник ударил по жилой многоэтажке на улице Каштановой в Белгороде, загорелись три квартиры, ранены, по разным сведениям, трое или пятеро мирных жителей. Также ранена мирная жительница в Шебекине.
В Курской области четыре человека ранены при обстреле сахарного завода ООО «Белсахар» со стороны ВСУ.
Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата гражданский автомобиль в Приволье (ЛНР), в результате чего погибла семейная пара: Владимир Иванович и Ольга Анатольевна Молодык.
Также ВСУ убили пятерых мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в ДНР.
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