Украинский беспилотник ударил по жилой многоэтажке на улице Каштановой в Белгороде, загорелись три квартиры, ранены, по разным сведениям, трое
или пятеро
мирных жителей. Также ранена
мирная жительница в Шебекине.
В Курской области четыре человека ранены
при обстреле сахарного завода ООО «Белсахар» со стороны ВСУ.
Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата гражданский автомобиль в Приволье (ЛНР), в результате чего погибла
семейная пара: Владимир Иванович и Ольга Анатольевна Молодык.
Также ВСУ убили
пятерых мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в ДНР.