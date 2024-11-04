ИТ-специалист рассказал о причинах быстрой разрядки смартфона

Батарея смартфона может быстро разряжаться по причине большого количества запущенных в фоновом режиме приложений, рассказал ИТ-аналитик Илья Казаков. К «пожирателям» батареи в первую очередь относятся социальные сети, поскольку они работают в фоновом режиме и постоянно подгружают контент. То же касается приложений GPS-навигации, поскольку они постоянно обновляют карты и информацию об обстановке на дорогах. Казаков посоветовал закрывать ненужные приложения, уменьшать яркость экрана и поменьше играть в мобильные игры, которые сильно нагружают процессор телефона.