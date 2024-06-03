Об итогах саммита БРИКС -2024

1. Благодаря, России ещё должно произойти нечто самостоятельное и успешное, причём позитивно влияющее на мир. И так хотелось бы, чтобы это были существенные трансформации в политике деструктивной гегемонии США. Если это произойдёт то многие страны мира из пассивных и одновременно азартных наблюдателей за столкновением России и США, определятся с тем на что делать ставки. (см. Р.Р. Гарифуллин «Основы постмодернистской психологии» 2015).





Конечно, желалось, чтобы этим триггерным событием стал саммит БРИКС-2024. Видимо ещё должно произойти нечто, благодаря самостоятельности России. Вспомнил как США хитро и пассивно наблюдали за схваткой Германии и нашего Отечества во время Второй мировой войны. США сильно опоздали со вторым фронтом. Он начался после значительного перелома схватки. Ещё неизвестно как себя повели бы США если бы этого перелома не было. Таковы были игры и ставки пассивных наблюдателей Второй мировой войны.





Сейчас природа пассивных наблюдателей по качеству своему не изменилась. И опять Россия на своём хребте будет разрешать проблему мировой экспансии страны, которая маскирует свою эту экспансию под всяческие деструктивные глобальные и экспансионистские прокси-проекты (Югославия, Вьетнам, Тайвань, Афганистан, Израиль, Палестина, Ирак, и др. проекты на Ближнем Востоке). Нужно помнить, что исторически традиционно только Запад, в лице Гитлера и Наполеона, ходил на Восток со своей идеей мировой экспансии. Россия была всегда вторична на этот счёт. И российская империя возникла как защитная реакция составляющих регионов России на экспансионистские походы Запада.





2. Все происходящее в мире быстро решиться не может. Психология массового обывателя так устроена, что он желает возврата к прежней зоне комфорта, глубоко не понимая причины этого былого комфорта. Мною уже отмечалось, что этот комфорт был связан главным образом с временной экономической заманухой и общемировой мошеннической затравкой США, на которую они подсадили весь мир. Но прошло время и США перестали справляться со своими обязательствами. Подпитка США стала сокращаться, а она всегда была основана на энергетической и сырьевой экспансии.





Природа успехов США заключена не в их технологической самодостаточности и имманентности, а в глобальном паразитическом использовании мира за счёт тиража неподкреплённого капиталом глобального доллара. Финансовая мировая пирамида сильна. Таковы законы финансовой инерции, вскрытые мною в вышеприведенной монографии, позволяющие держаться дольше на плаву только глобальным финансовым проектам.





3. Ожидание Гегемона понятны. Это удушение экономики России в условиях санкционного расшатывания экономики и усиления гонки вооружения ( этот сценарий уже был в прошлом). Но пока нет определённости в том, что Россия обречена в этой схватке. Россия должна самостоятельно и успешно проявить себя, чтобы мир перестал быть пассивным игроком и наблюдателем,наблюдая за этой схваткой. Кстати, хочется верить, что Китай и иные страны БРИКС все-таки сделают ставку на Россию. А пока страны мира напоминают жеребцов, которые сосут у двух противоборствующих кобыл вымя.





Конечно жеребцы вырастают и не нуждаются в будущем в кобылах. И эти перспективы мира Россия должна объективно понимать.

1. Прозвучал итоговый тезис о том, что Россия будет самостоятельно решать многие свои проблемы и возможно проблемы мира. Это по сути, объективная оценка того, что не от всех стран-участников БРИКС можно надеяться на поддержку. Но мы не одни!

2. Многие страны мира продолжат быть пассивными наблюдателями того, как Россия самостоятельно будет решать свои проблемы и проблемы мира.

3. Насколько на хребте России будет решаться мировая проблема связанная с деструктивными составляющими деятельности США в мире? Какова доля наших жертв будет при решении этой проблемы мира? Вспомним, что проблема связанная планов мировой экспансии во Второй Мировой Войной была решена на хребте нашего Отечества? А что будет с мировой экспансией США замаскированной под прокси-войну, эскалацию и стимулирование ядерного конфликта, подстрекательство к сепаратизму стран мира, экономико-санкционное мировое мошенничество (доллар как оружие) и др.?

4. Глобализм США породил глобальную безопасность мира: пять главных тезисов китайского лидера. Лидер Китая отметил, что необходимо многообразие цивилизаций. По-видимому, это был намёк на то, что мир не должен превращаться однородную гегемонию США. Си поднял проблему центров глобального Юга. Поднял необходимость и полезность китайской модернизации мира. Отметил о мощных перспективах взаимодействия Китая и Африки. Си пообещал, что Китай будет заботиться о странах глобального Юга.

5. Насколько сам БРИКС сможет развиться до такой степени, чтобы вводить эффективные встречные санкции в отношении США и Запада? Это ключевой вопрос перевоспитания деструктивных сторон гегемонии США.

6. Все страны уважают сильного. Поэтому многие проблемы Россия будет решать сама без помощи БРИКС.





Вывод: когда-нибудь Россия объективно оценит поведение стран БРИКС в ситуации, когда нуждалась в поддержке.





1. Практически все страны мира, в том числе и страны БРИКС, имея экономическую зависимость от гегемонии доллара США, желают вступать в экономические отношения между собой, причём такие, чтобы в них не вмешивались США.

2. Соседствующие страны мира чаще имеют приграничные конфликты, чем не имеют. В частности, некоторые страны БРИКС имеют такие конфликты. Но эти конфликты, не мешают этим странам быть в союзе против конфликта, связанного с зависимостью и влиянием США.

3. Несмотря навозможные внутренние разногласия, вступление в экономические блоки (не обязательно БРИКС) сегодня является желанным для многих стран мира. Для стран с развивающейся экономикой членство в БРИКС— это возможность расширить торгово-экономические связи, получить более дешевые кредитные линии и занять видное место на международной арене.

4. Готовность лидеров стран приехать вРоссию говорит об объективном отношении этих стран к проблеме России с Украиной как очередного регионального конфликта. Почти все страны мира осознали на основании политического поведения США, что экзистенциальная угроза всем странам мира идёт от гегемонии США, а не от России. Пропаганда Запада не сработала!

5. Некоторые незападные страны неособо желают вставать насторону России, особенно ввопросах безопасности и поэтому подчиняются США.

При этом интересы двух стран зачастую совпадают, когда дело касается противостояния Западу.БРИКС тому доказательство.

6. Незападные страны мира (в т. ч. страны БРИКС) желают того, чтобы страны, которые осознали, что в эпоху постмодернизма извращены все демократические институты власти, есть иные форматы развития, далёкие от извращённой демократии, но способствующие развитию. Незападные страны желают создать международную систему, которая будет реже вмешиваться вдела суверенного государства, если утого другие стандарты прав человека. Проще говоря, эти страны желают поставить напервое место суверенность, анеизвращенную свободу прав человека, которая имеет место на Западе и в США.

7. План незападных стран мира — собрать вместе как можно больше стран-единомышленников. Причём собраться не благодаря подачкам и заманухам США. Блок БРИКС стал организацией для общения таких стран, иэто становится все более очевидным помере присоединения новых членов.

8. Есть незападные страны, которые желают отстаивать свою независимость во внешней политике, ведя дело и с Россией, и с Западом, но не слишком близко подходя к той или иной стороне. Они как жеребята, сосущие вымя у разных кобылиц.





Как Запад тестирует президента РФ?

Президент РоссииВладимир Путинзаявил, что согласился на переговоры по конфликту в зоне СВО, которые недавно пыталась организовать турецкая сторона. Однако ондобавил, что лидер УкраиныВладимир Зеленскийотказался отвстречи. Обэтом Путин рассказал напресс-конференции, посвященной саммиту БРИКС.

«Вот недавно опять турецкая сторона, помощник господина Эрдогана, прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новое предложение по переговорам. Я согласился, я сказал: „Хорошо, мы согласны". На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Ну мы туркам сказали: „Ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими„ клиентами". Хотят они или не хотят. Пусть скажут прямо об этом"»,— сказал Путин.





Считаю, что это скрытая форма тестирования Западом президента РФ. На основании этого тестирования Запад делает свои выводы и будет выстраивать своё поведение, о котором мир узнаёт позднее. Глобализм США породил глобальную безопасность мира: пять главных тезисов китайского лидера. Этот вывод я сделал после выступления Си Дзинь Пина на саммите БРИКС-2024.