В Коркине прошли похороны убитой таксистки, местные жители высказали властям о цыганах всё наболевшее

Одна женщина рассказала, как в ее автомобиль семь лет назад врезались цыгане, а сотрудники местной ДПС не просто их «отмазали», но сами предложили вместо виновных выплатить ущерб «черным налом». Женщина довела дело до суда и назначения ущерба, но исполнительный лист уже много лет лежит у судебных приставов без движения…

«Вот вы нам тут рассказали, что местная и областная власти до сегодняшнего совещания были не в курсе, как живут местные цыгане. А теперь провели совещание, и выяснили. А до этого были не в курсе. То есть вы живете на другой планете? Все вы были в курсе, что они не работают, не служат, получают все соцблага, а нас — бреют. Что мы для них — никто. Вот вы провели совещание. Мы рады за вас, но нам-то что делать? Депортировать их вы не можете. Тогда нас всех депортируйте от них подальше!»