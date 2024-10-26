В Коркине прошли похороны убитой таксистки, местные жители высказали властям о цыганах всё наболевшее

Одна женщина рассказала, как в ее автомобиль семь лет назад врезались цыгане, а сотрудники местной ДПС не просто их «отмазали», но сами предложили вместо виновных выплатить ущерб «черным налом». Женщина довела дело до суда и назначения ущерба, но исполнительный лист уже много лет лежит у судебных приставов без движения…
«Скажите мне, а где налоговая?», — задалась очень правильным вопросом еще одна выступавшая. — «Почему они не работают, а дома богатые строятся? Ведь на это где-то они деньги берут? А там ведь, если проверить, то сразу и на наркотики выйти можно!»
Представителей налоговой на заседании не было.