 

В Коркине прошли похороны убитой таксистки, местные жители высказали властям о цыганах всё наболевшее

В Коркине (Челябинская область) прошли похороны убитой Елены Сарафановой (Манжосовой). Она работала таксисткой и была жестоко убита; сейчас в этом преступлении подозревается шестнадцатилетний глухонемой цыган.
Издание "Курс дела" опубликовало подробный отчёт из ДК "Горняк", где накануне местные жители два часа рассказывали заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву и другим чиновникам о наболевшем: 
 
«Почему они (здесь и далее — цыгане) получают социальные пособия, а мы — нет? Почему их дети не идут в армию, и на СВО? И все водительские удостоверения у них куплены! Они нигде не работают, а дома богатые строят. Почему их покрывают?»

Одна женщина рассказала, как в ее автомобиль семь лет назад врезались цыгане, а сотрудники местной ДПС не просто их «отмазали», но сами предложили вместо виновных выплатить ущерб «черным налом». Женщина довела дело до суда и назначения ущерба, но исполнительный лист уже много лет лежит у судебных приставов без движения…

«Вот вы нам тут рассказали, что местная и областная власти до сегодняшнего совещания были не в курсе, как живут местные цыгане. А теперь провели совещание, и выяснили. А до этого были не в курсе. То есть вы живете на другой планете? Все вы были в курсе, что они не работают, не служат, получают все соцблага, а нас — бреют. Что мы для них — никто. Вот вы провели совещание. Мы рады за вас, но нам-то что делать? Депортировать их вы не можете. Тогда нас всех депортируйте от них подальше!»

«Вы посмотрите, у них уже в 13 лет девочки рожают. А к 18 уже по трое детей. Будь у какой-то русской такое — органы опеки уже давно бы занялись, и правильно бы сделали. А с ними почему не так?».

«Сама сталкивалась с ситуацией. Рожала я, я в соседних палатах — Лощинина (глава района — прим. автора) и цыганка. Так вот, ко мне мужа не пускали, к другим женщинам не пускали, а к цыганке и к Лощининой пускали».

«А еще у них 13-летняя цыганка родит, в роддоме отказную от ребенка напишет, тут же ее мать (получается, бабушка новорожденного) напишет на опекунство. Они ребенка забирают, живут как и жили бы, все вместе, только теперь еще и выплаты на опекунство получают».

«Скажите мне, а где налоговая?», — задалась очень правильным вопросом еще одна выступавшая. — «Почему они не работают, а дома богатые строятся? Ведь на это где-то они деньги берут? А там ведь, если проверить, то сразу и на наркотики выйти можно!»

Представителей налоговой на заседании не было.


 



 
 

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