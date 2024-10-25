 

С начала года в РФ из рабства освободили более 3 тысяч человек

 

Координатор спасательных операций борющегося с рабством движения «Альтернатива» Арина Файрушина заявила, что в южных регионах России процветает рабство. Речь идёт о Ростовской области, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях — названные регионы отличаются теплым климатом, что дает возможность использовать рабов почти круглогодично. Файрушина отметила, что с начала года в России из условий принудительного труда освободили уже более трёх тысяч человек, однако точных данных нет, так как статистика не ведется.

Несмотря на столь большое число освобожденных из рабства россиян, с начала 2024 года вынесено лишь три приговора об использовании подневольного труда, а в 2023 году — ни одного. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Пособники работорговцев из МВД завели на Олега Мельникова уголовное дело
» 18 лет рабства и 5 месяцев в цепях и 20 попыток к бегству
» Россия оказалась в первой части рейтинга стран с высоким уровнем рабства
» 23 мая активисты движения "Альтернатива" при поддержке мэра Махачкалы нашли и освободили на одном из кирпичных заводов Дагестана инвалида второй группы Вячеслава Комарова
» Из чеченского рабства вызволили 50 жителей Кыргызстана
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Торгуют все!

Торгуют все!

Румынский национализм. Эволюция и территория

Румынский национализм. Эволюция и территория

Карл Маркс и розовые пони

Карл Маркс и розовые пони

Неколония, или Туда и обратно

Неколония, или Туда и обратно

Загадки Октября 1993 года

Загадки Октября 1993 года

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

С начала года в РФ из рабства освободили более 3 тысяч человек

  • 11:57
  • 216

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, ДНР

  • 19:11
  • 333

В Челябинской области цыгане зарезали таксистку, в городе массовые беспорядки

  • 16:47
  • 459

Мигрант забил до смерти крупнейшего эксперта по истории русского национального костюма

  • 16:12
  • 676

Японцы не удовлетворены демократией, Германия - лидер ЕС по цензуре

  • 10:07
  • 434

«Синие киты»* готовят России «день пограничника»

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru