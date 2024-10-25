С начала года в РФ из рабства освободили более 3 тысяч человек

Координатор спасательных операций борющегося с рабством движения «Альтернатива» Арина Файрушина заявила, что в южных регионах России процветает рабство. Речь идёт о Ростовской области, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях — названные регионы отличаются теплым климатом, что дает возможность использовать рабов почти круглогодично. Файрушина отметила, что с начала года в России из условий принудительного труда освободили уже более трёх тысяч человек, однако точных данных нет, так как статистика не ведется.

Несмотря на столь большое число освобожденных из рабства россиян, с начала 2024 года вынесено лишь три приговора об использовании подневольного труда, а в 2023 году — ни одного.