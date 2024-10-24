 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, ДНР

 

В Большесолдатском районе Курской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал гражданский автомобиль, ранены 60-летний мужчина и 51-летняя женщина.

В селе Тавричанка Херсонской области беспилотник взорвался рядом с детским садом "Ромашка", ранены двое взрослых, ещё один человек пострадал в селе Новые Лагеря в результате обстрела.

По Белгородской области за сутки выпущены 75 снарядов и 45 БПЛА, в Октябрьском ранен мирный житель, в селе Бехлевка ранена мирная жительница.

Мирный житель ранен в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника.

 


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атаковали заводы под Тулой, Тамбовом и Воронежем, погибшие и раненые в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и под Белгородом
» Украинцы вывозят из Курской области всю сельскохозяйственную технику, в Белгородской области погибший
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Херсонской области, раненые в Курской и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской областях и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Торгуют все!

Торгуют все!

Румынский национализм. Эволюция и территория

Румынский национализм. Эволюция и территория

Карл Маркс и розовые пони

Карл Маркс и розовые пони

Неколония, или Туда и обратно

Неколония, или Туда и обратно

Загадки Октября 1993 года

Загадки Октября 1993 года

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, ДНР

  • 19:11
  • 184

В Челябинской области цыгане зарезали таксистку, в городе массовые беспорядки

  • 16:47
  • 297

Мигрант забил до смерти крупнейшего эксперта по истории русского национального костюма

  • 16:12
  • 431

Японцы не удовлетворены демократией, Германия - лидер ЕС по цензуре

  • 10:07
  • 326

«Синие киты»* готовят России «день пограничника»

Саммит БРИКС в Казани как сеанс мировой психотерапии от деструктивности США.

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru