Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, ДНР

В Большесолдатском районе Курской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал гражданский автомобиль, ранены 60-летний мужчина и 51-летняя женщина.

В селе Тавричанка Херсонской области беспилотник взорвался рядом с детским садом "Ромашка", ранены двое взрослых, ещё один человек пострадал в селе Новые Лагеря в результате обстрела.

По Белгородской области за сутки выпущены 75 снарядов и 45 БПЛА, в Октябрьском ранен мирный житель, в селе Бехлевка ранена мирная жительница.

Мирный житель ранен в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника.