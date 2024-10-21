 

Размер зарплат в России растёт благодаря уменьшению числа мигрантов

 

Рост заработных плат в России может продолжиться из-за того, что страну покидают мигранты, заявил директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. По его словам, в России средние зарплаты на линейных должностях растут с начала 2024 года. Так, в ретейле они увеличились на восемь процентов. Дальнейший рост зависит от того, насколько активно из России будет уходить иностранная рабочая сила. Кроме того, на рост заработных плат влияет растущая инфляция и индексация окладов, связанная с тем, что малый и средний бизнес проявили повышенный спрос на сотрудников.


Более 120 тыс. граждан Таджикистана числятся в России нарушителями закона. "В федеральный закон о пребывании иностранных граждан в РФ внесены изменения и дополнения, вступающие в законную силу с 5 февраля 2025 года. МВД РФ ввело специальный режим депортации, в "списке контролируемых лиц" зарегистрировано более 120 тыс. наших граждан, как нарушивших закон", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Таджикистана.

 

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 18 человек в рабстве у цыган на одной из ферм Аксайского района Ростовской области.


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