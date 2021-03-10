 

Безработица в РФ снизилась благодаря уменьшению числа мигрантов

 

Значительное снижение безработицы в России вызвано повышением потребительского спроса после смягчения "антиковидных" мер, сезонным фактором (приближением лета) и отсутствием притока мигрантов, заявил президент Конфедерации труда России (КТР), член СПЧ Борис Кравченко.

По его словам, сейчас происходит перераспределение спроса на рынке труда с учётом отсутствия соискателей из среды мигрантов:

"Мы отмечаем рост заработных плат в таких отраслях, как строительство, ЖКХ и сфера услуг. Таким образом работодатели стремятся привлечь отечественных работников на те места, которые раньше занимали исключительно мигранты. В этом смысле российские работники приобретают несомненное преимущество. Насколько устойчивой будет эта конъюнктура -- покажет время. В настоящий момент она благоприятна".

10 марта министр труда Антон Котяков сказал, что численность официально зарегистрированных безработных в России с августа сократилась с 3,7 млн человек до 2,2 млн человек.


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