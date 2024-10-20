 

Сельские жители более довольны своей жизнью, чем городские

По данным исследования учёных из Университета Южной Дании (опубликовано в журнале "Прикладные исследования в области качества жизни"), сельские жители более довольны своей жизнью, чем городские. На это влияют прежде всего два фактора: близость к природе (37%) и более хорошие отношения с соседями в сельской местности (22%). Третий фактор - то, что в сельской местности живёт больше пенсионеров, а они чаще довольны жизнью, чем молодёжь. Уровень доходов на ощущение счастья влиял незначительно.
 
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, в России следует увеличивать концентрацию людей в крупных населённых пунктах, только тогда вырастет производительность труда и частные инвестиции в российскую экономику станут эффективными.
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