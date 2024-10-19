Сообщается об установлении контроля ВС РФ над островами в дельте Днепра

Российские военные вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил, что над крупными островами установлен «непосредственный контроль», а над мелкими — огневой. Сальдо также отметил, что продолжаются рейды диверсантов ВСУ с целью переправиться через Днепр на левый берег.

Под контролем России находятся около пятидесяти населённых пунктов Харьковской области, рассказал глава российской администрации этого региона Виталий Ганчев. Он уточнил, что доступ имеется к 34 из них, а в остальные не пропускают военные в целях безопасности. Часть из взятых населенных пунктов находится с линией боевого соприкосновения, что «является по факту серой зоной», объяснил Ганчев.