 

В России аномально подорожал хлеб и оказалось необычайно высокое число "бедных в кавычках"

 

Торговые сети в России стали продавать хлеб с аномально высокой наценкой, отметил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шасколькский. Средний размер магазинных наценок на хлеб в России составляет 60 процентов, а в некоторых случаях превышает 100 процентов.

 

Одним из пробелов в понимании источников формирования и параметров платежеспособного спроса в экономике России является распространенный в РФ гораздо сильнее, чем на Западе, феномен «бедных в кавычках», рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Влияние «помощи родственников» в ситуации с «мало зарабатывающими детьми богатых родителей» Кузьминов назвал одним из направлений недоучета высокодоходных групп населения РФ. По словам экономиста, такие россияне по расходам относятся к 10 процентам наиболее обеспеченных граждан, но учитываются как бедные. Также Кузьминов отметил скрытое потребление корпораций, когда на «командировочные расходы» в рамках компаний могут тратиться миллионы, которые в статистике чаще относятся к производственным расходам. По мнению Кузьминова, эти обстоятельства мешают прогнозировать изменение спроса высокодоходных домохозяйств, считающихся двигателем экономики.


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