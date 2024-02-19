В Испании убит лётчик-предатель Максим Кузьминов
- 19.02.2024, 19:27,
- Новости
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Летом прошлого года российский военнослужащий Максим Кузьминов, войдя в контакт с СБУ, угнал на Украину вертолёт "Ми-8", за что получил 500 тыс. евро. На борту вертолёта имелись секретные документы и изделия. Два сослуживца Кузьминова были не в курсе его планов и погибли (возможно, были убиты самим Кузьминовым, поскольку он упоминал
, что они "начали агрессивно себя вести"). Оказавшись на Украине, Кузьминов раздавал интервью
, в которых предрекал победу Украины и называл её "нашей страной".
Однако в Испании, куда он переехал, у него начались проблемы с наркотиками и алкоголем; по словам местных жителей, он вёл себя неадекватно, "часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни".
Наконец, его тело было найдено на пандусе гаража с пулевыми ранениями. По некоторым данным
, в него выстрелили 12 раз и переехали на машине.