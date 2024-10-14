80% россиян думают, что в России слишком много мигрантов; Минтруда считает, что патентная модель изжила себя

При этом 58% респондентов продолжают считать, что мигрантов в основном нанимают на места, условия работы на которых не устраивают местных жителей, и что труд мигрантов обходится работодателям дешевле.

80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много мигрантов, свидетельствуют результаты опроса , проведённого специалистами платформы hh.ru. За год доля людей, которые дали такой ответ, выросла на 21%. Как правило, подобного мнения придерживаются работники транспорта и логистики (92 процента), автобизнеса (91), безопасности (89), строительства (85). 62% опрошенных выразили уверенность в том, что труд мигрантов наносит регионам России вред.

Нынешняя патентная модель привлечения в страну иностранной рабочей силы изжила себя и нуждается в корректировке, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его мнению, неправильно, когда иностранец свободно въезжает в страну, а потом долго ищет работодателя с непонятными условиями трудоустройства. При этом рискует и бизнес, который несет затраты на обучение мигрантов и проведение медицинского обследования, но не имеет гарантий, что потенциальный сотрудник не уйдет в другое место.

Глава Минтруда предложил завозить мигрантов по принципу организованного набора. В этом случае подготовку документов, медосмотр и обучение предполагается проводить в стране мигранта, а работодатель не только будет нести ответственность за приглашенных сотрудников, но и получит гарантии, что те будут исполнять свои обязанности.

При этом Котяков отметил, что создание новой модели не вошло в нацпроект «Кадры».