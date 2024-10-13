 

Москва потратит на реновацию 1,2 триллиона рублей за три года

 

В 2025-2027 гг. в Москве по программе реновации планируют построить и спроектировать 7 млн кв. м жилья; в проекте бюджета города для этого предусмотрено 1,2 трлн рублей на три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"...Большое внимание уделим озеленению, будем обновлять освещение, дорожное полотно, остановки, подъезды к жилым домам и так далее. Продолжим программу комплексного развития территорий. Создадим инфраструктуру для развития столицы. С привлечением инвесторов будем строить современные кварталы и производства на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков и создавать новые рабочие места".


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