Москва потратит на реновацию 1,2 триллиона рублей за три года

В 2025-2027 гг. в Москве по программе реновации планируют построить и спроектировать 7 млн кв. м жилья; в проекте бюджета города для этого предусмотрено 1,2 трлн рублей на три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"...Большое внимание уделим озеленению, будем обновлять освещение, дорожное полотно, остановки, подъезды к жилым домам и так далее. Продолжим программу комплексного развития территорий. Создадим инфраструктуру для развития столицы. С привлечением инвесторов будем строить современные кварталы и производства на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков и создавать новые рабочие места".