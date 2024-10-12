В Испании окончательно установлена подлинность останков Христофора Колумба

Потребовалось двадцать лет изучения, чтобы "с абсолютной достоверностью" установить, что останки, захороненные в Севильском кафедральном соборе, действительно принадлежат
Христофору Колумбу (умер в 1506 году). Известно, что тело Колумба после смерти не раз было перемещено, в том числе существовала версия, что оно захоронено на территории Доминиканской республики. Кроме того, могила в Севильском соборе содержала лишь небольшие фрагменты тела; останки близких родственников Колумба, с которыми их сравнивали, были намного больше.
Также в научном сообществе существует спор о том, был ли Колумб итальянцем, испанцем или поляком; предполагается, что анализ ДНК дал ответ и на этот вопрос (но об этом пока не сообщается, так как по этому поводу снят отдельный фильм "ДНК Колумба: подлинное происхождение").
На северном склоне Эвереста нашли останки
Эндрю Ирвина, который вместе с напарником Джорджем Меллори в 1924 году предпринял попытку взойти на вершину этой самой высокой в мире горы, но они оба пропали без вести. Спустя сто лет останки Ирвина найдены и с высокой достоверностью идентифицированы (благодаря инициалам на одежде). Теперь энтузиасты ищут камеру "Кодак", которая была у них с Меллори, поскольку альпинистов в последний раз видели примерно в 400 метрах от вершины, и существует вероятность, что они всё-таки сумели до неё добраться, а сорвались на обратном пути. Если удастся доказать, что Ирвин и Меллори поднялись на Эверест, они будут признаны первыми в мире, кому удалось это сделать.