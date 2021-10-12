В День Колумба статую Колумба в Лондоне облили краской

11 октября -- в День Колумба -- памятник Христофору Колумбу на площади Белгрейв, стоящий там с 1992 года, был облит красной краской , на надписи намалёван красный крест.

День Колумба празднуется в день, когда мореплаватель прибыл в Америку.

Перед этим статуи Колумба уничтожались или подвергались нападению вандалов по всему миру, поскольку теперь упор делается на том, что его открытие Америки дало начало рабовладению и уничтожению индейцев.



