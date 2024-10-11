Украинцы атакуют российские регионы

Факельное горение на нефтебазе в Феодосии (горит с 7 октября) на данный момент отсутствует, но пожар
пока не устранён до конца. Накануне на одном из терминалов нефтебазы произошёл выброс горючих материалов, в воздухе превышена допустимая концентрация додиоксида серы, из-за большого расхода воды для тушения пожара нарушено водоснабжение ближайших населённых пунктов.
Украинцы атаковали дронами четыре населенных пункта Белгородской области, в результате атаки повреждены
"Газель", частный дом, легковой автомобиль и производственное здание. Затем область была снова атакована дронами, в Шебекине, Безымене, Тишанке повреждены
жилые дома, в Илек-Пеньковке - административное здание.
В Новой Каховке украинцы опять ударили по городскому рынку, в результате чего загорелся
единственный в городе магазин, который обслуживает офисную технику.
Порядка 20% строений в Каменском-Днепровском муниципальном округе Запорожской области повреждены или разрушены
в результате атак ВСУ.