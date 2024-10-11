 

Украинцы атакуют российские регионы

Факельное горение на нефтебазе в Феодосии (горит с 7 октября) на данный момент отсутствует, но пожар пока не устранён до конца. Накануне на одном из терминалов нефтебазы произошёл выброс горючих материалов, в воздухе превышена допустимая концентрация додиоксида серы, из-за большого расхода воды для тушения пожара нарушено водоснабжение ближайших населённых пунктов.
Украинцы атаковали дронами четыре населенных пункта Белгородской области, в результате атаки повреждены "Газель", частный дом, легковой автомобиль и производственное здание. Затем область была снова атакована дронами, в Шебекине, Безымене, Тишанке повреждены жилые дома, в Илек-Пеньковке - административное здание.
В Новой Каховке украинцы опять ударили по городскому рынку, в результате чего загорелся единственный в городе магазин, который обслуживает офисную технику.
Порядка 20% строений в Каменском-Днепровском муниципальном округе Запорожской области повреждены или разрушены в результате атак ВСУ.
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