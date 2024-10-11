В Подмосковье дети мигрантов избивали школьника за патриотизм, в Приморье митрополит сказал о необходимости защиты россиян от мигрантов

В Подмосковье дети мигрантов

школьника за его патриотизм и желание быть похожим на своих предков-военных. Мать требовала от руководства школы разобраться в ситуации, но в итоге по факту бездействия руководства гимназии возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".