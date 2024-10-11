В Подмосковье дети мигрантов избивали школьника за патриотизм, в Приморье митрополит сказал о необходимости защиты россиян от мигрантов

В Подмосковье дети мигрантов избивали школьника за его патриотизм и желание быть похожим на своих предков-военных. Мать требовала от руководства школы разобраться в ситуации, но в итоге по факту бездействия руководства гимназии возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, выступая на Приморском межконфессиональном форуме, призвал к ограничению миграции, сказал
, что хамское поведение мигрантов вызывает справедливое негодование россиян, и что государство должно не бояться говорить о государствообразующей роли русского народа и защищать в первую очередь коренное население России.
В Приморье принято решение о выдворении
из РФ 230 мигрантов, выявлено 249 фактов нарушения правил въезда, выезда и режима пребывания на территории Российской Федерации и 51 факт незаконного осуществления иностранцами трудовой деятельности, 28 преступлений в сфере миграции.
В Новосибирской области принято решение о выдворении из РФ 128 мигрантов, выявлено 205 нарушений режима пребывания в РФ, возбуждено уголовное дело об организации канала незаконной миграции путём устроения фиктивных браков мигрантов с гражданами РФ.
В Магадане ограничения на работу мигрантов в такси привели к резкому росту безопасности на дорогах
и снижению числа ДТП. С 1 января 2024 года в Магаданской области действует указ губернатора о запрете привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях с водителем, а также к регулярным перевозкам на автобусах городского, пригородного и междугородного сообщения. За 7 месяцев 2024 года количество ДТП с участием автобусов снизилось на 50%; количество пострадавших в ДТП снизилось на 78%; количество ДТП с участием автомобилей такси снизилось до нуля.
В то же время некоторые телеграм-каналы сообщают
, что, например, в Вологодской области мигрантам платят на 10 тыс. рублей больше, чем местным: "мигранты за меньшие деньги работать не будут, а местные никуда не денутся".
В некоторых британских графствах мигранты составляют 15% населения и при этом совершают более 40%
всех преступлений (в статистику попадают только преступления настолько серьёзные, что за ними следует задержание; в частности, кражи в Британии зачастую даже не расследуются).