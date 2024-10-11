 

В Подмосковье дети мигрантов избивали школьника за патриотизм, в Приморье митрополит сказал о необходимости защиты россиян от мигрантов


В Подмосковье дети мигрантов избивали школьника за его патриотизм и желание быть похожим на своих предков-военных. Мать требовала от руководства школы разобраться в ситуации, но в итоге по факту бездействия руководства гимназии возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".  
Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, выступая на Приморском межконфессиональном форуме, призвал к ограничению миграции, сказал, что хамское поведение мигрантов вызывает справедливое негодование россиян, и что государство должно не бояться говорить о государствообразующей роли русского народа и защищать в первую очередь коренное население России. 
 
В Приморье принято решение о выдворении из РФ 230 мигрантов, выявлено 249 фактов нарушения правил въезда, выезда и режима пребывания на территории Российской Федерации и 51 факт незаконного осуществления иностранцами трудовой деятельности, 28 преступлений в сфере миграции.
В Новосибирской области принято решение о выдворении из РФ 128 мигрантов, выявлено 205 нарушений режима пребывания в РФ, возбуждено уголовное дело об организации канала незаконной миграции путём устроения фиктивных браков мигрантов с гражданами РФ.
В Магадане ограничения на работу мигрантов в такси привели к резкому росту безопасности на дорогах и снижению числа ДТП. С 1 января 2024 года в Магаданской области действует указ губернатора о запрете привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях с водителем, а также к регулярным перевозкам на автобусах городского, пригородного и междугородного сообщения. За 7 месяцев 2024 года количество ДТП с участием автобусов снизилось на 50%; количество пострадавших в ДТП снизилось на 78%; количество ДТП с участием автомобилей такси снизилось до нуля.
В то же время некоторые телеграм-каналы сообщают, что, например, в Вологодской области мигрантам платят на 10 тыс. рублей больше, чем местным: "мигранты за меньшие деньги работать не будут, а местные никуда не денутся".
 
В некоторых британских графствах мигранты составляют 15% населения и при этом совершают более 40% всех преступлений (в статистику попадают только преступления настолько серьёзные, что за ними следует задержание; в частности, кражи в Британии зачастую даже не расследуются).

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