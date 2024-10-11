 

В Думе обосновали рост тарифов ЖКХ в 2025 году

 

С 1 июля 2025 года в России ожидается индексация тарифов на газ и электроэнергию, в среднем по стране она должна составить 11,9%, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Если исходить из того прогноза социально-экономического развития, который был внесен Минэкономразвития в Государственную думу, то в 2025 году мы ждем повышения тарифов на газ и электроэнергию, на 10,3 и 12,6 процента соответственно. Однако итоговые цифры индексации в каждом регионе станут известны после утверждения Правительством РФ предельных значений для каждого субъекта, а региональные власти защитят соответствующие изменения перед ФАС, чтобы избежать неправомерных завышений стоимости тарифов», — считает Якубовский. Индексацию тарифов он назвал обоснованным решением, обусловленным повышением цен на энергоносители, ростом затрат на оплату труда, модернизацию систем ЖКХ и инфляцией.

Касательно регионов, дешевле всего электричество будет обходиться жителям Луганской Народной Республики (нижний предел в регионе составил 1,46 рубля за киловатт-час), Донецкой Народной Республики (1,49 рубля за киловатт-час) и Иркутской области (1,77 рубля за киловатт-час).

Для москвичей плата за свет подорожает почти на рубль — с нынешних 6,99 рубля за киловатт-час до 7,87 рубля. В Подмосковье тариф вырастет с 7,33 до 8,25 рубля за киловатт-час, в Петербурге — с 6,19 до 6,97 рубля за киловатт-час.

 

 


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