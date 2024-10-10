Российские предприятия не успевают перейти на российский софт в изначально заявленные сроки

Российские предприятия не успевают выполнить требование по совместимости промышленного программного обеспечения из реестра российского софта с двумя отечественными операционными системами, поэтому Минцифры работает над новым переносом сроков. Первоначально переход предполагалось совершить в 2024 году, но теперь в качестве новых сроков ведомство предлагает принять третий квартал 2025 года, а в случае самого сложного софта — 2026 год. Отложить процесс хотели бы крупнейшие российские потребители ПО. Партнер технологической практики «Тедо» Артём Семинихин говорит, что инженерный софт имеет гораздо меньший рынок сбыта, чем офисный, поэтому развивается и адаптируется к новым требованиям гораздо медленнее. А кроме того, по большинству классов в России промышленное ПО только начали разрабатывать.

Директор Ideco Дмитрий Хомутов напомнил, что инженерный софт создается с учетом высокой производительности и под конкретную ОС. Перенос на любую другую требует и переписывания кода, и повторного глубокого тестирования.

Ранее генеральный директор DZ Systems, член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин жаловался на существенное ухудшение качества российских ИТ-сотрудников и самих разработок, а также нехватку людей в отрасли. По его словам, образование пока не может решить проблему, потому что адекватных специалистов для рынка готовят только пять-шесть вузов.