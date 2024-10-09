 

Новые регионы РФ оказались менее дотационными, чем Чечня и Ингушетия

Налоговые поступления четырёх новых регионов России в 2024 году по состоянию на конец сентября уже превысили показатели за весь 2023 год, следует из оперативных данных Единого портала бюджетной системы (по состоянию на 28 сентября). За девять месяцев 2024 года консолидированные бюджеты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей собрали 118 млрд руб. налогов на своих территориях, включая более 96 млрд руб. НДФЛ и 12 млрд руб. налога на прибыль. На ДНР и ЛНР пришлось более 80% совокупных налоговых поступлений новых регионов: 49,1 млрд собрала ДНР, 33,2 млрд — ЛНР, 8,9 млрд — Запорожская область, 5,1 млрд — Херсонская область. 
По словам профессора кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Натальи Зубаревич, которая опирается на данные за первое полугодие 2024 года, снижение уровня дотационности бюджетов трех из четырех субъектов очевидна. «Хуже ситуация — в Херсонской области. Там дотационный уровень выше 80%, у всех остальных это уже уровень 60–65%. И теперь три из четырех новых территорий имеют уровень дотационности меньше, чем Чечня и Ингушетия, у которых он 83–85%», — отмечает Зубаревич.



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