 

"Крёстный отец ИИ" получил Нобелевскую премию и рассказал, почему боится своего изобретения

 

Лауреат Нобелевской премии по физике 2024 года Джеффри Хинтон выразил опасения по поводу собственных открытий и изобретений, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейросетей. На пресс-конференции, организованной по случаю объявления Нобелевских лауреатов, Хинтон предупредил о "возможных отрицательных последствиях, в частности, о выходе нейросети из-под контроля". Он отметил, что если бы перед ним вновь стоял выбор, делать это открытие или нет, то он "поступил бы точно так же". "Но я обеспокоен тем, что последствия могут быть неблагоприятными, и контроль будут осуществлять системы, которые умнее нас", - добавил ученый, говоря "с некоторой долей сожаления" о проведенных исследованиях. "У нас нет подобного опыта: каково это, когда какая-то вещь умнее нас?" - ответил Хинтон на вопрос журналиста о возможных последствиях своей научной работы. В то же время он считает, что исследования "могут принести много пользы, например, в области здравоохранения".

Подробнее аргументацию Хинтона можно узнать здесь.

 

 

"Гугл" в сотрудничестве с электроэнергетическими компаниями США и других стран оценивает возможности обеспечения своих дата-центров электричеством, вырабатываемым АЭС; Microsoft и Amazon также рассматривают АЭС как стабильный источник низкоуглеродной энергии для удовлетворения растущих потребностей своих ЦОД (центров обработки данных), энергопотребление которых резко возросло после начала использования нейросетей.


Из-за неизвестной ошибки текстовый редактор Microsoft Word начал удалять документы вместо того, чтобы сохранять их. 

 

 


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