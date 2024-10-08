Директор ФСБ рассказал о росте радикальных идей и провокаций на Северном Кавказе

Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников рассказал, что на Северном Кавказе отмечается рост распространения в информационном пространстве радикальных идей и провокаций беспорядков, "отмечаются факты вовлечения молодых людей, в том числе несовершеннолетних, в террористическую деятельность". Бортников подчеркнул, что "в условиях специальной военной операции фиксируется наращивание интенсивности распространения в информационном пространстве радикальных идей различного толка, провоцирование массовых антиобщественных акций и беспорядков". По его словам, для своих целей террористы используют популярные у молодёжи интернет-сервисы и мессенджеры.

В 2024 году на Северном Кавказе задержали более двухсот лиц, причастных к террористической деятельности, раскрыто пять террористических ячеек. С января по сентябрь нынешнего года в данном регионе произошло 6 терактов, 23 удалось предотвратить.