 

Директор ФСБ рассказал о росте радикальных идей и провокаций на Северном Кавказе

 

Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников рассказал, что на Северном Кавказе отмечается рост распространения в информационном пространстве радикальных идей и провокаций беспорядков, "отмечаются факты вовлечения молодых людей, в том числе несовершеннолетних, в террористическую деятельность". Бортников подчеркнул, что "в условиях специальной военной операции фиксируется наращивание интенсивности распространения в информационном пространстве радикальных идей различного толка, провоцирование массовых антиобщественных акций и беспорядков". По его словам, для своих целей террористы используют популярные у молодёжи интернет-сервисы и мессенджеры. 

 

В 2024 году на Северном Кавказе задержали более двухсот лиц, причастных к террористической деятельности, раскрыто пять террористических ячеек. С января по сентябрь нынешнего года в данном регионе произошло 6 терактов, 23 удалось предотвратить.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Интернет могут приравнять к алкоголю и наркотикам
» МВД придется менять свою политику на Северном Кавказе
» Медведев не исключил "прямого воздействия" революций в арабских государствах на ситуацию в России
» Мир приобрел еще одну "элиту" - террористическую
» Теракт в Дагестане: пострадали 8 человек
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Загадки Октября 1993 года

Загадки Октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Не рожай, убьёшься !

Не рожай, убьёшься !

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

Какая языковая политика нужна России

Какая языковая политика нужна России

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Крёстный отец ИИ" получил Нобелевскую премию и рассказал, почему боится своего изобретения

  • 17:17
  • 0

Директор ФСБ рассказал о росте радикальных идей и провокаций на Северном Кавказе

  • 15:06
  • 148

Проблема извращений переговорного процесса в современном мире

Загадки Октября 1993 года

Загадки Октября 1993 года

ВЦИОМ: 78% опрошенных пользуются Ютубом каждый день

  • 14:20
  • 154

Глава СВР заявил, что в основу становления государственности РФ легло "единство славян и тюрков"

  • 11:51
  • 194
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru