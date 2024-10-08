Глава СВР заявил, что в основу становления государственности РФ легло "единство славян и тюрков"

В приветствии председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина участникам международной научно-практической конференции "Горный Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" говорится, что "историческое единство славянских и тюркских народов легло в основу становления российской государственности":

"На протяжении столетий формирования и развития тюркских этносов не прекращалось взаимопроникновение славянских и тюркских народов. Это историческое единство не только легло в основу становления российской государственности, помогая нашим предкам сообща развивать страну, но и стало залогом будущего успешного развития каждого народа России".

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что "самобытный жизненный уклад тюркских народов - важнейшая часть исторического достояния России как уникальной страны-цивилизации".