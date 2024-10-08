"На отдельных территориях" Белгородской, Брянской и Курской областей начнёт действовать режим СЭЗ

"На отдельных территориях" Белгородской, Брянской и Курской областей начнёт действовать
режим свободной экономической зоны. "Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами", - отмечается на сайте кабмина РФ. Закон о распространении режима СЭЗ на приграничные территории был подписан ещё в июне, и предполагалось
, что он может быть применён с 1 июля.
За минувшие сутки украинцы атаковали в Белгородской области 9 районов, ранены
два мирных жителя, повреждены десять частных домов, многоквартирный дом, легковые автомобили, сельхозтехника, линии электро- и газоснабжения.
8 октября в Шебекине вновь ранены
два человека, уничтожен торговый объект в Черемошном.