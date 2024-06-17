В России стало больше трезвенников

По итогам 2023 года доля трезвенников в России среди всех возрастных категорий старше 16 лет достигла 38,8%, хотя двадцать лет назад составляла 23,7%, говорит исследование Высшей школы экономики. При этом больше всего трезвенников оказалось среди россиян в возрасте от 16 до 25 лет: в этой группе число людей, которые принципиально не употребляют алкоголь, составила 55% (двадцать лет назад - 25,4%). Среди россиян 26-40 лет доля непьющих за последние несколько десятилетий выросла с 14,6 до 28,6 процента, а среди 41-60-летних граждан — с 18,3 до 30,7 процента. Самым популярным алкогольным напитком у россиян по итогам первых девяти месяцев 2023 года стало пиво.

В 2019 году самыми "пьющими" странами мира были Латвия, Чехия, Литва, Австрия. В Латвии и Литве зависимым от алкоголя был каждый десятый мужчина.