Матвиенко призвала российских губернаторов не увлекаться крупными объектами

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российских губернаторов экономить средства, в том числе при строительстве спортивных объектов, и не соревноваться друг с другом в таких вопросах. «Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. Особенно обращаюсь к региональным властям», — сказала Матвиенко. По её словам, мегастройки спортивных объектов не нужны, и "это касается и всех других сфер".
В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в Москве строительство домов по программе реновации в ближайшие годы будет нарастать в арифметической прогрессии, в городе будут строить до 4 млн кв.м в год.