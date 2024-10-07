Матвиенко призвала российских губернаторов не увлекаться крупными объектами

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российских губернаторов экономить средства, в том числе при строительстве спортивных объектов, и не соревноваться друг с другом в таких вопросах. «Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. Особенно обращаюсь к региональным властям», — сказала Матвиенко. По её словам, мегастройки спортивных объектов не нужны, и "это касается и всех других сфер".

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в Москве строительство домов по программе реновации в ближайшие годы будет нарастать в арифметической прогрессии, в городе будут строить до 4 млн кв.м в год.

"Все программы Москвы, несмотря на все сложности, на санкции, на какие-то проблемы с точки зрения бюджета и так далее, ни одна программа Москвы не остановлена. Более того, например, программа реновации (...) эта программа будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать. Будем строить уже не 1 млн, а 2 млн, 3 млн, до 4 млн кв.м в год, переселяя сотни тысяч людей".

Также темпы строительства в Северо-Кавказском федеральном округе выросли на 57% , при том что прирост показателя в среднем по России составил 13%.





