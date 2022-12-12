Матвиенко порадовалась, что зарубежные эксперты признали Конституцию РФ "одной из лучших"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила , что многими зарубежными экспертами Конституция РФ признана "одной из лучших в мире":

"Наша Конституция (это было признано многими специалистами за рубежом) - одна из лучших в мире. Она содержит колоссальный объединительный потенциал и потенциал развития для будущих поколений. С моей точки зрения, это стало возможным благодаря тому, что ее авторами были не только, а может быть, не столько юристы и эксперты, а реальные россияне. В самом начале конституции сказано, что она написана от лица многонационального народа Российской Федерации", - говорится в видеообращении Матвиенко к школьникам, которое включено в рекомендации по проведению уроков "Разговоры о важном" в российских школах в День Конституции РФ.



