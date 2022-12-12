 

Матвиенко порадовалась, что зарубежные эксперты признали Конституцию РФ "одной из лучших"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что многими зарубежными экспертами Конституция РФ признана "одной из лучших в мире":
"Наша Конституция (это было признано многими специалистами за рубежом) - одна из лучших в мире. Она содержит колоссальный объединительный потенциал и потенциал развития для будущих поколений. С моей точки зрения, это стало возможным благодаря тому, что ее авторами были не только, а может быть, не столько юристы и эксперты, а реальные россияне. В самом начале конституции сказано, что она написана от лица многонационального народа Российской Федерации", - говорится в видеообращении Матвиенко к школьникам, которое включено в рекомендации по проведению уроков "Разговоры о важном" в российских школах в День Конституции РФ.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российский парламент анонсировал расширение полномочий спецслужб
» Валентина Матвиенко предлагает вернуть в избирательный бюллетень графу "против всех"
» Валентина Матвиенко заявила, что в Совете Федерации не осталось сенаторов с зарубежными активами
» Матвиенко стала губернатором Петербурга на второй срок
» Матвиенко — фаворит президентских выборов среди женщин
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Выставка художников Донбасса открылась в Москве

Выставка художников Донбасса открылась в Москве

Андрей Пинчук: На Донбассе, чтобы победить, надо наступать широким фронтом, а не действовать локально

Андрей Пинчук: На Донбассе, чтобы победить, надо наступать широким фронтом, а не действовать локально

Смысл войны

Смысл войны

Волна исторического реваншизма в Европе может смести послевоенные границы

Волна исторического реваншизма в Европе может смести послевоенные границы

В Москве в Доме Молодёжи открывается выставка молодых художников из Донбасса

В Москве в Доме Молодёжи открывается выставка молодых художников из Донбасса

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

За 298 дней эскалации в ДНР погибли 4376 мирных жителей, в том числе 132 ребёнка

  • 20:30
  • 223

Матвиенко порадовалась, что зарубежные эксперты признали Конституцию РФ "одной из лучших"

  • 20:23
  • 252

СБУ расстреляла 20 херсонцев за помощь России, ранен замгубернатора Херсонской области

  • 19:53
  • 288

Албанцы арестовывают живущих в Косове сербов

  • 19:37
  • 249

"Лаборатория Касперского" прогнозирует рост утечек персональных данных

  • 19:24
  • 264
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru