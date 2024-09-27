Банки РФ нарастили сбор биометрии в 6 раз, московская реновация разовьётся в арифметической прогрессии

Российские банки на 20 сентября текущего года собрали 1,7 млн образцов биометрических данных граждан, что более чем в шесть раз превышает показатель на конец июня прошлого года (267 тыс. образцов), заявил и.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ Станислав Короп. По его словам, "рост продолжается, банки вводят разные программы стимулирования и мотивации. Банки поняли, что это удобно, правильно (...) мы все двигаемся в сторону именно онлайн-канала продаж, тем самым банки разделяют нашу позицию".

На данный момент в сборе биометрии в РФ участвует более 180 банков.

"Ключ к развитию и популяризации этих сервисов, наверное, в том, чтобы идти по пути трех самых массовых направлений использования: это оплата, это проход на работу и куда-то еще, и это какие-то самые базовые вещи. Транспорт, оплата и ежедневные события, которые нас с вами окружают", - заявил Короп.

Личные данные по меньшей мере 100 миллионов американцев утекли в открытый доступ из-за халатности компании по проверке анкетных данных MC2 Data.



В Москве строительство домов по программе реновации в ближайшие годы будет нарастать в арифметической прогрессии, в городе будут строить до 4 млн кв.м в год, сказал на сессии Российской энергетической недели мэр столицы Сергей Собянин.

"Все программы Москвы, несмотря на все сложности, на санкции, на какие-то проблемы с точки зрения бюджета и так далее, ни одна программа Москвы не остановлена. Более того, например, программа реновации (...) эта программа будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать. Будем строить уже не 1 млн, а 2 млн, 3 млн, до 4 млн кв.м в год, переселяя сотни тысяч людей".

По словам Собянина, новые дома будут энергоэффективными.